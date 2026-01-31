31 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

महासमुंद

Dhan Kharidi: महासमुंद के 12 हजार किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए धान, सरकार से की तिथि बढ़ाने की मांग

CG Dhan Kharidi: महासमुंद जिले के करीब 12 हजार किसान समर्थन मूल्य पर धान नहीं बेच पाए। अंतिम दिन 2939 किसानों ने अपना धान बेचा..

2 min read
Google source verification

महासमुंद

image

Chandu Nirmalkar

Jan 31, 2026

CG Dhan kharidi

Demo pic

CG Dhan Kharidi: न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान खरीदी के अंतिम दिवस लगभग 2939 किसानों ने अपना धान बेचा। इस तरह कुल 1 लाख 47 हजार किसानों से धान खरीदा गया। 30 जनवरी की स्थिति में 12 हजार किसान धान नहीं बेच पाए हैं। पिछले वर्ष से कम किसानों ने धान बेचा है। लगभग 96 लाख क्विंटल धान की खरीदी हुई है। वहीं, खरीदी के अंतिम दिन तेंदूकोना धान उपार्जन केंद्र में टोकन की मांग को लेकर केंद्र में तालाबंदी की गई।

115 लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य

जिले में धान खरीदी का लक्ष्य 115 लाख क्विंटल रखा गया था, लेकिन 19 लाख क्विंटल धान लक्ष्य से कम खरीदी हुई है। इस वर्ष किसानों की संख्या के साथ ही धान की आवक भी कम रही है। 15 नवंबर को धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, इसके बाद से ही किसानों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। टोकन के साथ ही रकबा कम दिखाने की समस्या से किसान इस वर्ष जूझते रहे। कई बार प्रशासन को रकबा संशोधन की तिथि में वृद्धि करना पड़ा। धान खरीदी के अंतिम दिन भी कई केंद्रों में किसानों ने प्रदर्शन किया। डीएमओ आशुतोष कोसरिया ने बताया कि धान खरीदी की तिथि बढऩे के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।

केंद्र में ताला लगाकर किया प्रदर्शन

तेंदूकोना धान खरीदी केंद्र में टोकन की मांग को लेकर किसानों ने उपार्जन केंद्र के कार्यालय में ताला जडकऱ विरोध प्रदर्शन किया। मिली जानकारी के अनुसार 50 किसानों से 6200 क्विंटल धान की खरीदी नहीं हो पाई थी। सत्यापन होने के बाद भी टोकन जारी नहीं किया गया है। किसान धान नहीं बेच पाए किसानों ने तिथि वृद्धि करने की मांग की है। नोडल अधिकारी अविनाश शर्मा ने बताया कि प्रदर्शन समाप्त हो गया है।

चक्काजाम में शामिल हुए

धान खरीदी की अवधि बढ़ाने को लेकर किसान यूनियन ने रसनी के पास चक्काजाम किया। चक्काजाम में महासमुंद जिला पंचायत सदस्य जागेश्वर चंद्राकर भी शामिल हुए।

तिथि वृद्धि की मांग

किसान संगठन और राजनीतिक संगठनों ने धान खरीदी की तिथि वृद्धि की मांग की है। जिले में लक्ष्य से 12 हजार किसान धान नहीं बेच पाए हैं। किसानों में आक्रोश है। एक दिन पूर्व भी आप ने धरना प्रदर्शन किया था।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

31 Jan 2026 04:25 pm

Published on:

31 Jan 2026 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / Dhan Kharidi: महासमुंद के 12 हजार किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए धान, सरकार से की तिथि बढ़ाने की मांग
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

महासमुंद

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG के इस जिले को मिलने वाला है 199 करोड़ रुपए, CM साय देंगे कई बड़ी सौगात

Chhattisgarh CM vishnudeo sai
महासमुंद

महानदी के तट पर सजेगा तीन दिवसीय भव्य सिरपुर महोत्सव, 1 फरवरी से होगा शुभारंभ, जानें क्या होगा खास?

1 फरवरी से शुरू होगा सिरपुर महोत्सव 2026 ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

गांवों को जोड़ा और 85 एकड़ में 75 हजार पौधे रोपे

गांवों को जोड़ा और 85 एकड़ में 75 हजार पौधे रोपे, हेमलता राजपूत बनी जंगलों की सुरक्षा की मिसाल(photo-patrika)
newsupdate

3 साल पहले मिली स्वीकृति, सरकार बदलते ही ठंडे बस्ते में गया कन्या छात्रावास, छात्राओं की उम्मीदें टूटीं

प्रारंभ नहीं हुआ हॉस्टल निर्माण (फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद

सिरपुर को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल कराने की कवायद तेज, महोत्सव के दौरान निरीक्षण के लिए आ सकती है दिल्ली की टीम

1 फरवरी से शुरू होगा सिरपुर महोत्सव 2026 ( फोटो सोर्स- पत्रिका)
महासमुंद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.