Dhan Kharidi: महासमुंद के 12 हजार किसान समर्थन मूल्य पर नहीं बेच पाए धान, सरकार से की तिथि बढ़ाने की मांग

जिले में धान खरीदी का लक्ष्य 115 लाख क्विंटल रखा गया था, लेकिन 19 लाख क्विंटल धान लक्ष्य से कम खरीदी हुई है। इस वर्ष किसानों की संख्या के साथ ही धान की आवक भी कम रही है। 15 नवंबर को धान खरीदी की शुरुआत हुई थी, इसके बाद से ही किसानों को तरह-तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ा। टोकन के साथ ही रकबा कम दिखाने की समस्या से किसान इस वर्ष जूझते रहे। कई बार प्रशासन को रकबा संशोधन की तिथि में वृद्धि करना पड़ा। धान खरीदी के अंतिम दिन भी कई केंद्रों में किसानों ने प्रदर्शन किया। डीएमओ आशुतोष कोसरिया ने बताया कि धान खरीदी की तिथि बढऩे के संबंध में कोई निर्देश प्राप्त नहीं हुए हैं।