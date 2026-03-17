Child Death: पुलिसकर्मी के बेटे की संदिग्ध मौत, डीपीटी टीका लगने के कुछ घंटे बाद थमी सांस

परिजनों के अनुसार टीका लगने के कुछ ही घंटों बाद बच्चे की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी और थोड़ी देर बाद उसकी मौत हो गई। इस घटना से परिवार में शोक का माहौल है। स्वजनों ने स्वास्थ्य केंद्र पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चे का पोस्टमार्टम किसी बाहरी विशेषज्ञ टीम से कराया जाए, ताकि मौत के सही कारणों का पता चल सके।