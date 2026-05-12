Crime News: कपडा बेचने की आड़ में तस्करी, 12 आरोपी गिरफ्तार, 1 करोड़ से ज्यादा का गांजा पकड़ाया

Crime News: रायपुर रेंज पुलिस ने ऑपरेशन निश्चय के तहत गांजा तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए कपड़ा फेरीवालों की आड़ में चल रहे अंतरराज्यीय नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। महासमुंद, धमतरी और गरियाबंद जिले में की गई संयुक्त कार्रवाई में 378.060 किलो गांजा जब्त किया गया है। जब्त गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 89 लाख 3 हजार रुपए बताई गई है। कार्रवाई में 11 वाहन, मोबाइल और अन्य सामान जब्त किए गए। पुलिस ने 12 अंतरराज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करों ने पुलिस से बचने के लिए बेहद शातिर तरीका अपनाया था।