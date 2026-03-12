Domestic gas cylinders seized: खाद्य विभाग की सख्त कार्रवाई, होटल-ढाबों से 29 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त

कार्रवाई के दौरान सोनी मिष्ठान भंडार से 10, नेमी भोजनालय से 5, सीमांचल होटल से 5, आरोग्य अमृततुल्य चाय सेंटर से 2, प्रांजल इडली सेंटर से 2, पिज्जा गेलेरी से 1, अमय डोसा सेंटर से 1, टेस्ट ऑफ पंजाब रेस्टोरेंट से 1, चाय एंड चिल रेस्टोरेंट से 1 तथा एस सैंडविच सेंटर से 1 सिलेंडर जब्त किया गया। इस तरह कुल 29 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए। विभाग के अनुसार संबंधित प्रतिष्ठानों द्वारा द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण विनियमन) आदेश-2000 के नियमों का उल्लंघन किया गया है।