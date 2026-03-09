फर्सी फैक्ट्री में डीजल-पेट्रोल का बड़ा खेल… 47,700 लीटर ईंधन पुलिस ने किया जब्त, जानें कैसे खुला पूरा राज

पुलिस के अनुसार, फर्सी फैक्ट्री की आड़ में लंबे समय से पेट्रोल-डीजल की हेराफेरी और अवैध भंडारण का धंधा चल रहा था। कार्रवाई के दौरान फैक्ट्री के अंदर 20 बड़े ड्रम, टैंकर और सिनटेक्स टैंक में बड़ी मात्रा में डीजल-पेट्रोल रखा मिला। 7 मार्च को पुलिस को सूचना मिली कि ग्राम घोड़ारी स्थित बालाजी फर्सी फैक्ट्री में राहुल यादव नामक व्यक्ति द्वारा भारी मात्रा में पेट्रोल-डीजल का भंडारण किया गया है और वहां सुरक्षा के कोई इंतजाम भी नहीं हैं। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और फैक्ट्री की घेराबंदी कर जांच शुरू की।