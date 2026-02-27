MP में सप्लाई से पहले छत्तीसगढ़ में दबोचे गए 2 तस्कर, 17.50 लाख का गांजा जब्त…

पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-53 स्थित रेहटीखोल के पास एक कार के जरिए गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकेबंदी की। संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने पर पीछे की सीट में बने गुप्त चेंबर से गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पंकज राठौर और हेमंत सिंह तोमर बताया। दोनों मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के निवासी हैं और गांजा खेप को एमपी ले जाने की तैयारी में थे।