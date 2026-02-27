27 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

महासमुंद

MP में सप्लाई से पहले छत्तीसगढ़ में दबोचे गए 2 तस्कर, 17.50 लाख का गांजा जब्त…

CG Ganja Smuggling: महासमुंद जिले में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा से अवैध गांजा भरकर मध्यप्रदेश ले जा रहे दो तस्करों को सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया।

महासमुंद

image

Shradha Jaiswal

Feb 27, 2026

MP में सप्लाई से पहले छत्तीसगढ़ में दबोचे गए 2 तस्कर, 17.50 लाख का गांजा जब्त...(photo-patrika)

MP में सप्लाई से पहले छत्तीसगढ़ में दबोचे गए 2 तस्कर, 17.50 लाख का गांजा जब्त...(photo-patrika)

CG Ganja Smuggling: छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। ओडिशा से अवैध गांजा भरकर मध्यप्रदेश ले जा रहे दो तस्करों को सिंघोड़ा थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 35 किलो गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत करीब 17 लाख 50 हजार रुपए आंकी गई है।

CG Ganja Smuggling: नेशनल हाईवे-53 पर नाकेबंदी, कार से मिला गांजा

पुलिस को सूचना मिली थी कि नेशनल हाईवे-53 स्थित रेहटीखोल के पास एक कार के जरिए गांजा तस्करी की जा रही है। सूचना के आधार पर एंटी नारकोटिक्स फोर्स और सिंघोड़ा पुलिस ने संयुक्त रूप से नाकेबंदी की। संदिग्ध कार को रोककर तलाशी लेने पर पीछे की सीट में बने गुप्त चेंबर से गांजा बरामद किया गया। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम पंकज राठौर और हेमंत सिंह तोमर बताया। दोनों मध्यप्रदेश के मुरैना जिले के निवासी हैं और गांजा खेप को एमपी ले जाने की तैयारी में थे।

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई, न्यायिक रिमांड पर भेजे गए

पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20बी (दो)(सी) और 29-1 के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। जब्त सामग्री में 35 किलो गांजा और तस्करी में प्रयुक्त कार शामिल है। कोर्ट में पेशी के बाद दोनों आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

पहले भी पकड़ा गया था बड़ा नेटवर्क

गौरतलब है कि इससे पूर्व ओडिशा से महाराष्ट्र तक फैले गांजा तस्करी नेटवर्क का खुलासा करते हुए पुलिस ने 68 लाख रुपए मूल्य का गांजा जब्त किया था। उस कार्रवाई में 8 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें एक महिला आरोपी भी शामिल थी। पुलिस का कहना है कि अंतर्राज्यीय नेटवर्क पर लगातार नजर रखी जा रही है और तस्करी के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

27 Feb 2026 05:15 pm

Published on:

27 Feb 2026 05:13 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Mahasamund / MP में सप्लाई से पहले छत्तीसगढ़ में दबोचे गए 2 तस्कर, 17.50 लाख का गांजा जब्त…

