आरंग में बड़ा सड़क हादसा! तेज रफ्तार कार ने ली दो भाइयों समेत तीन युवकों की जान, परिवार में मातम…

जानकारी के अनुसार, हर्ष देवांगन, राहुल देवांगन और थानू किसी काम से आरंग से महासमुंद जा रहे थे। वापसी के दौरान उनकी टाटा विस्टा कार नदी मोड़ के पास रेलिंग तोड़ते हुए डिवाइडर से टकरा गई। हादसा इतना भयानक था कि मौके पर ही तीनों की मौत हो गई। मृतकों की उम्र लगभग 20 से 22 साल के बीच बताई जा रही है।