CG News: 8 मार्च से हेलमेट पहनना हुआ अनिवार्य, कैमरों से होगी निगरानी घर तक पहुंचेगा चालान

इसमें AI टूल्स की मदद से रियल-टाइम में हेलमेट न पहनने वाले चालकों और वाहन नंबर की पहचान की जाएगी। इसके बाद वाहन मालिक के मोबाइल पर चालान का मैसेज और ऑनलाइन भुगतान की लिंक भेजी जाएगी। पुलिस ने बताया कि पिछले एक सप्ताह से इस व्यवस्था का ट्रायल चल रहा था, जिसमें करीब 3700 नियम उल्लंघन करने वालों की पहचान हुई, जबकि लगभग 1100 लोग एक से अधिक बार बिना हेलमेट के वाहन चलाते पाए गए। फिलहाल इन्हें जागरूक करने के लिए एक मौका दिया जा रहा है।