Child Found Dead: घर से निकला था खेलने, सुबह मिला शव… नाबालिग की मौत से मचा हड़कंप

जानकारी के अनुसार, ग्राम कानकेवा निवासी नृपति निषाद का 9 वर्षीय बेटा धनेश निषाद 4 फरवरी को सुबह करीब 11:15 बजे घर से बाहर निकला था। काफी देर तक जब वह वापस नहीं लौटा तो परिजनों ने आसपास उसकी तलाश शुरू की, लेकिन उसका कोई पता नहीं चल पाया। इसके बाद शाम के समय परिजनों ने सरायपाली पुलिस को घटना की सूचना दी।