बिलासपुर

Student Missing News: छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय का छात्र तीन दिन से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप

Student Missing News: सुबह यूनिवर्सिटी जाने के नाम पर निकला था, लेकिन फिर वह वापस नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने राहुल की गुमशुदगी का मामला कोनी थाने में दर्ज करा दिया है।

बिलासपुर

image

Love Sonkar

Dec 20, 2025

Student Missing News: छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय का छात्र तीन दिन से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप

तीन दिन से छात्र लापता (Photo Patrika)

Student Missing News: बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अध्ययनरत लापता छात्र का नाम राहुल यादव है और वह फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि राहुल पिछले तीन दिनों से अपने किराये के घर अब तक वापस नहीं लौटा है और न ही वह अपने गृहग्राम में है।

ऐसे में अब राहुल को लेकर उसके परिजनों और दोस्तों में चिंता बढ़ गई है। पुलिस में शिकायत के अलावा हर कोई अपने स्तर पर राहुल की तलाश कर रहा है।

जानकारी के अनुसार, तीन दिन पहले राहुल कोनी स्थित अपने किराये के घर से यूनिवर्सिटी जाने के नाम पर रवाना हुआ था, लेकिन उसके बाद वह वापस नहीं लौटा। राहुल मूलतः गौरेल-पेंड्रा-मरवाही जिले के मरवाही का रहने वाला है। वह कोनी में ही कमरा किराये पर लेकर पढ़ाई कर रहा था।

यूनिवर्सिटी जाने निकला फिर नहीं लौटा

18 दिसंबर की सुबह यूनिवर्सिटी जाने के नाम पर निकला था, लेकिन फिर वह वापस नहीं लौटा। परेशान परिजनों ने राहुल की गुमशुदगी का मामला कोनी थाने में दर्ज करा दिया है। पुलिस अब सीसीटीवी और मोबाइल लोकेशन के आधार पर उसकी खोजबीन में जुट गई है। राहुल के दोस्तों से भी उसके बारे में जानकारी ली जा रही है।

