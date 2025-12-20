Student Missing News: छत्तीसगढ़ के इस विश्वविद्यालय का छात्र तीन दिन से लापता, परिजनों में मचा हड़कंप

Student Missing News: बिलासपुर के गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहां अध्ययनरत लापता छात्र का नाम राहुल यादव है और वह फर्स्ट सेमेस्टर का स्टूडेंट है। बताया जा रहा है कि राहुल पिछले तीन दिनों से अपने किराये के घर अब तक वापस नहीं लौटा है और न ही वह अपने गृहग्राम में है।