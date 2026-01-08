CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 16 हजार हितग्राहियों के नाम कटे, जानिए क्या है वजह

नाम कटने के बाद इन दिनों खाद्य विभाग के कार्यालयों में हितग्राही अपने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें पिछले माह राशन नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि परिवार के किसी एक सदस्य की भी आधार और ई-केवाईसी अपडेट न होने पर पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया गया है।खाद्य विभाग के अनुसार नाम हटने के पीछे कई कारण सामने आए हैं।