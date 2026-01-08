8 जनवरी 2026,

गुरुवार

रायपुर

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 16 हजार हितग्राहियों के नाम कटे, जानिए क्या है वजह

CG Ration Card: परिवार के किसी एक सदस्य की भी आधार और ई-केवाईसी अपडेट न होने पर पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया गया है।

रायपुर

image

Love Sonkar

Jan 08, 2026

CG Ration: छत्तीसगढ़ में रद्द किये गए 300 राशन कार्ड, अब इन हितग्राहियों के भी कार्ड काटने की तैयारी

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के दुर्ग में राशन कार्डों की जांच के बाद करीब 16 हजार सदस्यों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए गए हैं। एक लाख से अधिक राशन कार्डों में खामियों की शिकायत मिलने के बाद राज्य सरकार के निर्देश पर खाद्य विभाग ने सत्यापन अभियान चलाया था।

नाम कटने के बाद इन दिनों खाद्य विभाग के कार्यालयों में हितग्राही अपने नाम दोबारा जुड़वाने के लिए विभाग के चक्कर लगा रहे हैं, जिन्हें पिछले माह राशन नहीं मिल पाया। लोगों का कहना है कि परिवार के किसी एक सदस्य की भी आधार और ई-केवाईसी अपडेट न होने पर पूरे परिवार का राशन बंद कर दिया गया है।खाद्य विभाग के अनुसार नाम हटने के पीछे कई कारण सामने आए हैं।

इनमें ई-केवाईसी अपडेट न होना, परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु, पलायन कर अन्य शहरों में बस जाना, अथवा पात्रता की शर्तें पूरी न होना प्रमुख हैं। इस संबंध में जिला खाद्य नियंत्रक अधिकारी अनुराग भदौरिया ने स्पष्ट किया कि सत्यापन के दौरान कोई भी फर्जी राशन कार्ड नहीं पाया गया है।

नाम उन्हीं के काटे गए हैं जो योजना की पात्रता में नहीं आते। उन्होंने बताया कि जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपये से अधिक है या जिनका जीएसटी टर्नओवर 25 लाख रुपये से ऊपर है, वे भी अपात्र की श्रेणी में आते हैं।

08 Jan 2026 11:14 pm

CG Ration Card: छत्तीसगढ़ के राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर, 16 हजार हितग्राहियों के नाम कटे, जानिए क्या है वजह

