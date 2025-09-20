3200 करोड़ के शराब घोटाले में बड़ा एक्शन, सिंडिकेट बनाने वाले 3 आरोपी अब EOW की गिरफ्त में…

शराब घोटाले में जेल में बंद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुत्र चैतन्य की अग्रिम जमानत पर कोर्ट 22 सितंबर को सुनवाई करेगी। ईओडब्ल्यू ने शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश की अदालत में कहा कि जिस आधार पर जमानत आवेदन लगाया गया है उसका जवाब पेश करने के लिए समय दिया जाए। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि ईओडब्ल्यू की ओर से पेश किए गए जवाब के आधार पर वह अपना तर्क प्रस्तुत करेंगे। बता दें कि चैतन्य बघेल की ओर से अग्रिम जमानत के लिए पेश किए गए आवेदन में गिरफ्तारी पर सवाल उठाया गया है।