हद है.. जिसने सरकार को लगाया 28 लाख का चूना, उसे ही ही मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी

हालांकि पुलिस अपनी जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि घोटाले की लीपापोती करने के लिए राजाराम मुख्यालय नहीं जा रहे हैं। वहीं गोविंद चार्ज लेने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 2024 में भनपुरी स्थित हथकरघा विभाग गोदाम के राजाराम इंचार्ज थे। इस दौरान गोदाम से करीब 28 लाख रुपए का (9600 किलो) का 160 बंडल धागे की चोरी हुई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मिथलेश श्रीवास से 63 बंडल बरामद किए जबकि 97 बंडल का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच करने के लिए टीम का गठन किया गया है।