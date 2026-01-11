हद है.. जिसने सरकार को लगाया 28 लाख का चूना, उसे ही ही मिली एक और बड़ी जिम्मेदारी

हथकरघा विभाग में जिसने किया 28 लाख का घोटाला, उसे ही गोदाम का जिम्मा ( Photo - AI )
CG News: राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के गोदाम में 28 लाख रुपए का धागा घोटाला करने वाले राजाराम देवांगन को गोदाम प्रभारी बनाया गया है। जबकि पहले से वहां रामकिसुन देवांगन गोदाम के इंचार्ज है। उक्त दोनों का स्थानांतरण कर गोविंद देवांगन को नया गोदाम प्रभारी बनाया गया है। ( CG News ) इनमें से रामकिसुन चार्ज देकर अंबिकापुर जाने की तैयारी में जुटे हैं लेकिन, मुख्यालय में स्थानांतरण के बाद भी राजाराम कुर्सी पर जमे हैं। जबकि 28 लाख रुपए के घोटाले की विभागीय जांच अब तक चल रही है।
हालांकि पुलिस अपनी जांच करने के बाद कोर्ट में चालान पेश कर चुकी है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि घोटाले की लीपापोती करने के लिए राजाराम मुख्यालय नहीं जा रहे हैं। वहीं गोविंद चार्ज लेने का इंतजार कर रहे हैं। बता दें कि 2024 में भनपुरी स्थित हथकरघा विभाग गोदाम के राजाराम इंचार्ज थे। इस दौरान गोदाम से करीब 28 लाख रुपए का (9600 किलो) का 160 बंडल धागे की चोरी हुई। शिकायत पर पुलिस ने आरोपी मिथलेश श्रीवास से 63 बंडल बरामद किए जबकि 97 बंडल का अब तक पता नहीं चल पाया है। इस पूरे प्रकरण की विभागीय जांच करने के लिए टीम का गठन किया गया है।
राज्य हाथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ के भनपुरी स्थित गोदाम में 22 जून 2024 को धागा की चोरी हुई थी। इस खुलासा होने पर 4 महीने बाद 19 अक्टूबर 2024 को थाने में प्राथमिकी दर्ज हुई। घटना के बाद तत्कालीन प्रभारी राजाराम देवांगन को हटाकर न्यू राजेन्द्र नगर स्थित मुख्यालय भेज दिया गया। कुछ दिनों बाद गोदाम को भनपुरी से डूमरतराई शिफ्ट कर रामकिसुन को इंचार्ज बनाया गया।
इसके बाद घोटाले के बाद हटाए गए राजाराम को प्रभारी बनाकर भेजा गया। जबकि यह चोरी बिना गोदाम का ताला टूटे, बिना सेंधमारी किए हुई थी। गोदाम की चाबी प्रभारी के पास रहने के बाद चोरी की घटना हुई। बताया जाता है कि पूर्व में हुए घोटाले का साक्क्ष्य मिटाने की राजाराम द्वारा कोशिश करने पर दोनों के बीच खींचतान को देखते हुए दोनों को हटा दिया गया लेकिन, आज भी स्थिति यथावत बनी हुई है। वह रामकिसुन के अंबिकापुर जाने का रास्ता देख रहे हैं।
हथकरघा संघ में 23 दिसंबर 2025 को ट्रांसफर आदेश जारी किया। इस आदेश के तहत राजाराम देवांगन को डूमरतराई गोदाम प्रभारी पद से हटाकर राजेंद्र नगर कार्यालय के विपणन एवं वसूली कक्ष में पदस्थ करने और उनकी जगह गोविंद देवांगन को नया गोदाम प्रभारी बनाने का निर्देश दिया गया है लेकिन, ट्रांसफर आदेश के जारी होने के बावजूद चार्ज हैंडओवर की प्रक्रिया और कार्यमुक्त तक नहीं किया गया है।
आदेश जारी होने के बाद आज तक पालन तक नहीं किया गया है। जो स्थिति सामने आई है, उसने विभाग की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिह्न लगा दिए हैं। नए प्रभारी गोविंद देवांगन को अभी तक कार्यभार ग्रहण कराने का आदेश ही जारी नहीं हुआ। वहीं पुराने प्रभारी राजाराम देवांगन बिना आधिकारिक चार्ज के आज भी गोदाम में बैठ रहे हैं। पूर्व प्रभारी रामकिसुन देवांगन से नियमानुसार प्रक्रिया के विपरीत दबाव डालकर स्टॉक गणना और चार्ज प्रक्रिया कराई जा रही है, जबकि यह कार्य पूरी तरह नए प्रभारी का है।
प्रबंध संचालक, श्याम घावड़े ने कहा कि घोटाले की जांच करने के लिए विभागीय कमेटी बनाई गई है। स्थानांतरण को लेकर जिस तरह का विवाद सामने आ रहा है उक्त पूरे मामले को प्राथमिकता के साथ देखकर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
