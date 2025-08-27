Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

रायपुर

CG Scam: शराब घोटाला में अब 4 के खिलाफ 2300 पेज का पूरक चालान पेश, संजय और मनीष की भूमिका बताई

CG Scam: नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस देने से शासन के राजस्व में न्यूनतम 248 करोड़ रुपए का नुकसान होना पाया गया।

रायपुर

Love Sonkar

Aug 27, 2025

CG Scam: शराब घोटाला में अब 4 के खिलाफ 2300 पेज का पूरक चालान पेश, संजय और मनीष की भूमिका बताई

CG Scam: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में 2300 पेज का 6 वां चालान पेश किया। इस घोटाले में जेल भेजे गए विजय भाटिया, अभिषेक सिंह, संजय और उसके भाई मनीष मिश्रा की भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि किस तरह से सिडिंकेट में शामिल लोगों के साथ मिलकर अवैध वसूली की। साथ ही 273 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया।

विजय भाटिया को अवैध वसूली से 14 करोड़, अभिषेक सिंह, संजय एवं उसके भाई मनीष मिश्रा ने 11 करोड़ रुपए मिले। वहीं नई आबकारी नीति के तहत लाइसेंस देने से शासन के राजस्व में न्यूनतम 248 करोड़ रुपए का नुकसान होना पाया गया। इस घोटाले में विदेशी शराब पर लिए गए कमीशन और अवैध वसूली की जांच की जा रही है।

ईओडब्ल्यू के विशेष लोक अभियोजक डालेश्वर साहू ने बताया कि 2300 पेज के चालान के साथ 200 पेज की समरी में विजय, अभिषेक, संजय और मनीष की भूमिका का ब्यौरा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि शराब घोटाला करने के लिए आबकारी विभाग में एक सिंडिकेट सक्रिय था। जिसमें पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा, अरुणपति त्रिपाठी, निरंजन दास, अनवर ढेबर, विकास अग्रवाल, अरविंद सिंह शामिल थे।

उक्त सभी के संरक्षण में कमीशनखोरी की अवैध गतिविधियों संचालित हो रही थी। शराब दुकानों में बिक्री के लिए शराब की सप्लाई पर प्रतिपेटी कमीशन, शराब सप्लायरों को मार्केट शेयर के लिए कमीशन, डिस्टलरियों में अतिरिक्त शराब का निर्माण कर दुकानों में भेजकर उसकी बिक्री की रकम को अलग से एकत्र करने के साथ विदेशी शराब की सप्लाई व्यवस्था में कमीशन लेने के लिए एक अलग व्यवस्था बनाई थी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

cg news

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

27 Aug 2025 11:23 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Scam: शराब घोटाला में अब 4 के खिलाफ 2300 पेज का पूरक चालान पेश, संजय और मनीष की भूमिका बताई

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.