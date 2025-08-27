CG Scam: शराब घोटाला में अब 4 के खिलाफ 2300 पेज का पूरक चालान पेश, संजय और मनीष की भूमिका बताई

CG Scam: राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो (ईओडब्ल्यू) ने 3200 करोड़ रुपए के शराब घोटाले में 2300 पेज का 6 वां चालान पेश किया। इस घोटाले में जेल भेजे गए विजय भाटिया, अभिषेक सिंह, संजय और उसके भाई मनीष मिश्रा की भूमिका का उल्लेख करते हुए बताया गया है कि किस तरह से सिडिंकेट में शामिल लोगों के साथ मिलकर अवैध वसूली की। साथ ही 273 करोड़ रुपए का फर्जीवाड़ा किया।