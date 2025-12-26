छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! CCTV फुटेज में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने, 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! CCTV फुटेज में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने, 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज(photo-AI)
Chhattisgarh Bandh: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के खिलाफ बुधवार को आहूत छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर राजधानी रायपुर में देखने को मिला। दिन की शुरुआत से ही शहर के अधिकतर बाजार, स्कूल, निजी संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि बंद के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।
शहर के कई इलाकों में जबरन दुकानें बंद कराई गईं। कटोरा तालाब स्थित ब्लिंकिट ऑफिस में घुसकर कर्मचारियों के साथ लाठी-डंडों से मारपीट की गई, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। वहीं जीई रोड स्थित मैग्नेटो मॉल में तोड़फोड़ कर क्रिसमस की सजावट को नुकसान पहुंचाया गया। इन घटनाओं के बाद राजधानी में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती नजर आई।
मैग्नेटो मॉल में हुई तोड़फोड़ के मामले में पुलिस ने 40 से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर आरोपियों की पहचान कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने साफ किया है कि कानून हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे।
छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) और सर्व समाज के आह्वान पर राजधानी में बंद को व्यापक समर्थन मिला। चेंबर के प्रदेश अध्यक्ष सतीश थौरानी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने बाजारों का निरीक्षण किया और व्यापारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। चेंबर और सर्व समाज की संयुक्त रैली प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची।
बंद के दौरान रायपुर के जीई रोड, जयस्तंभ चौक, नालंदा परिसर, पंडरी, गोलबाजार और शंकर नगर सहित कई इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रहीं। अंतरराज्यीय बस स्टैंड पर बसों का संचालन बाधित रहा और कुछ बसों में तोड़फोड़ की भी सूचना मिली। आमानाका क्षेत्र में पेट्रोल पंप बंद कराने को लेकर कुछ समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।
हालांकि बाद में पुलिस की सख्ती के बाद स्थिति पर नियंत्रण पाया गया, लेकिन बंद के दौरान हुई हिंसा और तोड़फोड़ ने प्रशासन की तैयारियों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग