छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! CCTV फुटेज में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने, 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज

Chhattisgarh Bandh: छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाबेड़ा इलाके में हुई हिंसा और कथित धर्मांतरण के खिलाफ बुधवार को आहूत छत्तीसगढ़ बंद का व्यापक असर राजधानी रायपुर में देखने को मिला। दिन की शुरुआत से ही शहर के अधिकतर बाजार, स्कूल, निजी संस्थान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान बंद रहे। हालांकि बंद के दौरान माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब विभिन्न हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और कई इलाकों में हिंसा व तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आईं।