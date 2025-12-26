26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Railway Fare Hike: आज से रेलवे का नया किराया लागू, लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच हुए महंगे

Railway Fare Hike: बिलासपुर-दिल्ली रेल मार्ग पर यात्रियों को झटका लगा है। लंबी दूरी की ट्रेनों के स्लीपर और जनरल कोच का किराया 26 रुपए तक बढ़ा दिया गया है। नया रेलवे फेयर आज से लागू हो गया है।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

बिलासपुर‑दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक महंगा (photo source- Patrika)

बिलासपुर‑दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक महंगा (photo source- Patrika)

Railway Fare Hike: इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। नए बदलावों के तहत, नॉन-AC और AC दोनों कैटेगरी में किराए में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे बिलासपुर-दिल्ली जैसी लंबी यात्रा के लिए स्लीपर कोच में लगभग ₹26 और जनरल कोच में लगभग ₹13 की बढ़ोतरी होगी।

Railway Fare Hike: नए दरों के अनुसार की जाएगी चस्पा

नई किराया दरें 26 दिसंबर, यानी आज से लागू हो गई हैं। स्लीपर और फर्स्ट-क्लास ऑर्डिनरी कोच के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज, GST या किराए को राउंड ऑफ करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

रेलवे ने साफ किया है कि नई किराया दरें सिर्फ़ 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगी, और इस तारीख से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्टेशनों पर दिखाए जाने वाले किराए के चार्ट को भी नए रेट के हिसाब से अपडेट किया जाएगा।

अलग-अलग श्रेणी में बढ़ा ट्रेन का किराया

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रिवाइज्ड किराया स्ट्रक्चर के तहत, 215 किलोमीटर तक की सेकंड-क्लास साधारण यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोज़ाना यात्रा करने वालों को राहत मिली है। 216 से 750 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है, जबकि 751 से 1250 किमी के लिए 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी के लिए 15 रुपये और 1751 से 2250 किमी के लिए 20 रुपये की बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

बिलासपुर से दिल्ली के लिए तकरीबन 9-10 ट्रेनें

Railway Fare Hike: बिलासपुर से दिल्ली के लिए रोज़ाना और हफ़्ते में चलने वाली ट्रेनों को मिलाकर लगभग 9-10 ट्रेनें सीधे चलती हैं। मुख्य ट्रेनों में राजधानी/राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस और हमसफ़र एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों में रोज़ाना 5,000 से 7,000 यात्री सफ़र करते हैं। इसलिए, ट्रेन टिकट की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर इन यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।

सिर्फ 10 ट्रेनों में पायलट प्रोजेक्ट

चेन्नई डिवीज़न में, शुरुआती फेज़ में 10 ट्रेनों में यह सुविधा लागू की जा रही है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो रेलवे इसे पूरे देश में बढ़ा सकता है। इसी मॉडल को रायपुर डिवीज़न में भी ट्रायल बेसिस पर लागू किया जाएगा।

Railway Fare Hike: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रिवाइज्ड किराए के स्ट्रक्चर के तहत, 215 किलोमीटर तक की सेकंड-क्लास साधारण यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोज़ाना यात्रा करने वालों को राहत मिली है। 216 से 750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया ₹5 बढ़ाया गया है, जबकि 751-1250 किमी के लिए ₹10, 1251-1750 किमी के लिए ₹15 और 1751-2250 किमी के लिए ₹20 की बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

26 Dec 2025 12:08 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Railway Fare Hike: आज से रेलवे का नया किराया लागू, लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच हुए महंगे

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज

छत्तीसगढ़ बंद के दौरान रायपुर में बवाल! CCTV फुटेज में तोड़फोड़ का वीडियो आया सामने, 40 से अधिक लोगों पर FIR दर्ज(photo-AI)
रायपुर

PM आवास योजना की अवधि एक साल बढ़ाने की तैयारी

छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ी खबर! PM आवास योजना की अवधि एक साल बढ़ाने की तैयारी, गरीब परिवारों को बड़ी राहत...(photo-patrika)
रायपुर

Year Ender 2025: लोगों को मिला बेहतर इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जानें 2025 में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धियां

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में 2025 की प्रमुख उपलब्धियां (photo source- Patrika)
रायपुर

BSc Nursing Admission: एडमिशन की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ी, प्रदेश में 57% सीटें अब भी खाली

प्रदेश में BSc Nursing की 57 फीसदी सीटें खाली (photo source- Patrika)
रायपुर

ABVP Adhiveshan: परिषद अधिवेशन में गूंजा मुद्दा, शिक्षकों के 30 हजार से अधिक पद खाली, ABVP ने जताई चिंता

शिक्षकों की भारी कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित (photo source- Patrika)
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.