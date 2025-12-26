Railway Fare Hike: आज से रेलवे का नया किराया लागू, लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच हुए महंगे

रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रिवाइज्ड किराया स्ट्रक्चर के तहत, 215 किलोमीटर तक की सेकंड-क्लास साधारण यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोज़ाना यात्रा करने वालों को राहत मिली है। 216 से 750 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है, जबकि 751 से 1250 किमी के लिए 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी के लिए 15 रुपये और 1751 से 2250 किमी के लिए 20 रुपये की बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।