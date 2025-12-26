Railway Fare Hike: आज से रेलवे का नया किराया लागू, लंबी दूरी की ट्रेनों में स्लीपर-जनरल कोच हुए महंगे

बिलासपुर‑दिल्ली रेल सफर 26 रुपए तक महंगा (photo source- Patrika)
Railway Fare Hike: इंडियन रेलवे ने लंबी दूरी की मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों का किराया बढ़ा दिया है। नए बदलावों के तहत, नॉन-AC और AC दोनों कैटेगरी में किराए में प्रति किलोमीटर 1 से 2 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इससे बिलासपुर-दिल्ली जैसी लंबी यात्रा के लिए स्लीपर कोच में लगभग ₹26 और जनरल कोच में लगभग ₹13 की बढ़ोतरी होगी।
नई किराया दरें 26 दिसंबर, यानी आज से लागू हो गई हैं। स्लीपर और फर्स्ट-क्लास ऑर्डिनरी कोच के किराए में भी बढ़ोतरी की गई है, लेकिन रिजर्वेशन चार्ज, सुपरफास्ट सरचार्ज, GST या किराए को राउंड ऑफ करने के नियमों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
रेलवे ने साफ किया है कि नई किराया दरें सिर्फ़ 26 दिसंबर, 2025 को या उसके बाद बुक किए गए टिकटों पर लागू होंगी, और इस तारीख से पहले बुक किए गए टिकटों पर कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं लिया जाएगा। स्टेशनों पर दिखाए जाने वाले किराए के चार्ट को भी नए रेट के हिसाब से अपडेट किया जाएगा।
रेलवे अधिकारियों ने कहा कि रिवाइज्ड किराया स्ट्रक्चर के तहत, 215 किलोमीटर तक की सेकंड-क्लास साधारण यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोज़ाना यात्रा करने वालों को राहत मिली है। 216 से 750 किलोमीटर के बीच की दूरी के लिए किराया 5 रुपये बढ़ाया गया है, जबकि 751 से 1250 किमी के लिए 10 रुपये, 1251 से 1750 किमी के लिए 15 रुपये और 1751 से 2250 किमी के लिए 20 रुपये की बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
Railway Fare Hike: बिलासपुर से दिल्ली के लिए रोज़ाना और हफ़्ते में चलने वाली ट्रेनों को मिलाकर लगभग 9-10 ट्रेनें सीधे चलती हैं। मुख्य ट्रेनों में राजधानी/राजधानी एक्सप्रेस, संपर्क क्रांति एक्सप्रेस, छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस, उत्कल एक्सप्रेस, हीराकुंड एक्सप्रेस और हमसफ़र एक्सप्रेस शामिल हैं। इन ट्रेनों में रोज़ाना 5,000 से 7,000 यात्री सफ़र करते हैं। इसलिए, ट्रेन टिकट की कीमतों में किसी भी बढ़ोतरी का सीधा असर इन यात्रियों की जेब पर पड़ेगा।
चेन्नई डिवीज़न में, शुरुआती फेज़ में 10 ट्रेनों में यह सुविधा लागू की जा रही है। अगर यह मॉडल सफल होता है, तो रेलवे इसे पूरे देश में बढ़ा सकता है। इसी मॉडल को रायपुर डिवीज़न में भी ट्रायल बेसिस पर लागू किया जाएगा।
Railway Fare Hike: रेलवे अधिकारियों ने बताया कि रिवाइज्ड किराए के स्ट्रक्चर के तहत, 215 किलोमीटर तक की सेकंड-क्लास साधारण यात्रा के किराए में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे कम दूरी और रोज़ाना यात्रा करने वालों को राहत मिली है। 216 से 750 किलोमीटर की दूरी के लिए किराया ₹5 बढ़ाया गया है, जबकि 751-1250 किमी के लिए ₹10, 1251-1750 किमी के लिए ₹15 और 1751-2250 किमी के लिए ₹20 की बढ़ोतरी चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग