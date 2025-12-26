छत्तीसगढ़ वालों के लिए बड़ी खबर! PM आवास योजना की अवधि एक साल बढ़ाने की तैयारी, गरीब परिवारों को बड़ी राहत…

नवंबर माह में नगरीय प्रशासन विभाग को केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय से पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें यह स्पष्ट किया गया था कि पीएम आवास योजना (शहरी) की अवधि दिसंबर 2025 में समाप्त हो रही है। साथ ही यह भी निर्देश दिए गए थे कि जिन आवासों का निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है, उनके लिए किसी प्रकार की राशि जारी नहीं की जाएगी और ऐसे आवासों का कार्य प्रारंभ न किया जाए।