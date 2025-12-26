26 दिसंबर 2025,

शुक्रवार

रायपुर

Year Ender 2025: लोगों को मिला बेहतर इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जानें 2025 में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: अस्पतालों, मेडिकल सुविधाओं, स्कूलों, कॉलेजों और डिजिटल शिक्षा के विस्तार से लाखों लोगों को सीधा लाभ मिला। जानिए आंकड़ों के साथ Year Ender 2025 की पूरी रिपोर्ट।

रायपुर

image

Laxmi Vishwakarma

Dec 26, 2025

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में 2025 की प्रमुख उपलब्धियां (photo source- Patrika)

स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में 2025 की प्रमुख उपलब्धियां (photo source- Patrika)

Year Ender 2025: साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ज़रूरी सेक्टर में बदलाव और सुधार का साल था। राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा, आसानी से मिलने वाली शिक्षा और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ज़ोर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को शहरी इलाकों से लेकर दूर-दराज के आदिवासी इलाकों तक बढ़ाया गया, वहीं स्कूल और उच्च शिक्षा सिस्टम को मज़बूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन कोशिशों का असर ज़मीन पर साफ दिखा, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा हुआ।

Year Ender 2025: स्वास्थ्य क्षेत्र: 2025 की प्रमुख उपलब्धियां

  1. स्वास्थ्य ढांचे का विस्तार

नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और जिला अस्पतालों का उन्नयन

कई जिलों में ICU, ट्रॉमा सेंटर और आधुनिक जांच सुविधाएं शुरू

  1. ग्रामीण व आदिवासी इलाकों पर विशेष ध्यान

बस्तर और सरगुजा संभाग में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स का विस्तार

दुर्गम क्षेत्रों में टेलीमेडिसिन और उप-स्वास्थ्य केंद्रों की संख्या बढ़ी

  1. मुफ्त इलाज और जांच योजनाएं

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए मुफ्त दवा, जांच और इलाज

आयुष्मान और राज्य स्तरीय स्वास्थ्य योजनाओं का व्यापक लाभ

  1. मातृ-शिशु स्वास्थ्य में सुधार

संस्थागत प्रसव में वृद्धि

नवजात और मातृ मृत्यु दर में गिरावट

  1. डिजिटल हेल्थ की ओर कदम

ऑनलाइन ओपीडी पंजीयन

डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड और ई-हॉस्पिटल सेवाओं की शुरुआत

शिक्षा क्षेत्र: 2025 की बड़ी पहल

  1. स्कूल शिक्षा में सुधार

सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड

जर्जर भवनों का नवीनीकरण और बुनियादी सुविधाओं में सुधार

  1. शिक्षक भर्ती और प्रशिक्षण

वर्षों से खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया तेज

शिक्षकों के लिए नियमित प्रशिक्षण और अपस्किलिंग प्रोग्राम

  1. उच्च शिक्षा का विस्तार

नए कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों की शुरुआत

स्थानीय स्तर पर व्यावसायिक और तकनीकी पाठ्यक्रम उपलब्ध

  1. छात्र हितैषी योजनाएं

छात्रवृत्ति योजनाओं का विस्तार

मुफ्त पाठ्यपुस्तक, साइकिल और डिजिटल उपकरण वितरण

  1. कौशल और तकनीकी शिक्षा

ITI, पॉलिटेक्निक और स्किल डेवलपमेंट सेंटरों की संख्या बढ़ी

युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण

2025 में सामने आई चुनौतियां

राज्य को शिक्षकों और हेल्थकेयर वर्कर्स की कमी, कुछ इलाकों में खाली पदों की समस्या और बेहतर प्रशासनिक और तकनीकी तालमेल की ज़रूरत का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ ने स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्रों में एक मज़बूत नींव रखी है। हालांकि चुनौतियाँ अभी भी मौजूद हैं, लेकिन सरकार की नीतियां और कार्यक्रम राज्य को समावेशी विकास की ओर ले जाते दिख रहे हैं। आने वाले सालों में इन सुधारों के और विस्तार की उम्मीद है।

2025 की प्रमुख उपलब्धियों से लोगों को हुआ फायदा

स्वास्थ्य क्षेत्र में लोगों को फायदा

जिला और सामुदायिक अस्पतालों में बेहतर इलाज की सुविधा

सरकारी स्कूलों में डिजिटल पढ़ाई से बच्चों की सीखने की गुणवत्ता बढ़ी

छात्रवृत्ति और मुफ्त सुविधाओं से ड्रॉपआउट में कमी

स्थानीय स्तर पर कॉलेज और तकनीकी संस्थान खुलने से रोजगार के अवसर

कौशल विकास से युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार का रास्ता

अभिभावकों पर शिक्षा का आर्थिक बोझ कम हुआ

जानें आंकड़ों के साथ इलाज से लेकर पढ़ाई तक सुधार

स्वास्थ्य संस्थानों का विस्तार

प्रदेश में 30+ जिला अस्पतालों का उन्नयन

5 से अधिक नए मेडिकल/नर्सिंग कॉलेज और प्रशिक्षण संस्थान

300+ प्राथमिक व उप-स्वास्थ्य केंद्र सुदृढ़ किए गए

इलाज और जांच की पहुंच बढ़ी

मोबाइल मेडिकल यूनिट्स के जरिए 10 लाख+ ग्रामीण नागरिकों तक सेवाएं

टेलीमेडिसिन से 2 लाख से अधिक परामर्श

मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य

संस्थागत प्रसव की दर 80% से अधिक

मातृ और शिशु मृत्यु दर में लगातार गिरावट

मुफ्त इलाज व दवाइयां

राज्य व केंद्र की योजनाओं से 50 लाख+ मरीजों को लाभ

गरीब परिवारों को मुफ्त जांच और दवाइयां

स्कूल शिक्षा में सुधार

15,000+ सरकारी स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं का उन्नयन

5,000+ स्कूलों में स्मार्ट क्लास और डिजिटल बोर्ड

छात्र लाभ योजनाएं

30 लाख+ छात्रों को छात्रवृत्ति, किताबें और अन्य शैक्षणिक सहायता

ड्रॉपआउट दर में स्पष्ट कमी

उच्च व तकनीकी शिक्षा

20+ नए कॉलेज/संस्थान शुरू

ITI, पॉलिटेक्निक और स्किल सेंटर से 1 लाख+ युवाओं को प्रशिक्षण

डिजिटल और कौशल शिक्षा

ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म से लाखों विद्यार्थी जुड़े

रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों में बढ़ी भागीदारी

