Year Ender 2025: लोगों को मिला बेहतर इलाज और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जानें 2025 में छत्तीसगढ़ की बड़ी उपलब्धियां

Year Ender 2025: साल 2025 छत्तीसगढ़ के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे ज़रूरी सेक्टर में बदलाव और सुधार का साल था। राज्य सरकार ने बेहतर स्वास्थ्य सेवा, आसानी से मिलने वाली शिक्षा और मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ज़ोर दिया। स्वास्थ्य सेवाओं को शहरी इलाकों से लेकर दूर-दराज के आदिवासी इलाकों तक बढ़ाया गया, वहीं स्कूल और उच्च शिक्षा सिस्टम को मज़बूत करने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। इन कोशिशों का असर ज़मीन पर साफ दिखा, जिससे लाखों लोगों को सीधा फायदा हुआ।