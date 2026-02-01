CG News: चचेरे भाई निकले गांजा तस्कर, 14 किलो गांजा लेकर जा रहे थे यूपी

CG News:गांजा तस्करी करने वाले चचेरे भाइयों को 10-10 साल की कैद और 1-1 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं देने पर 6-6 माह अतिरिक्त सजा सुनाई गई है। विशेष लोक अभियोजक स्वाति शर्मा ने बताया कि सिविल लाइन पुलिस ने रिचिक अग्रहरि(19) और मनोज कुमार अग्रहरि (30) कौशाम्बी उत्तरप्रदेश निवासी को गिरफ्तार किया।