‘बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूं, 10 करोड़ तैयार रखना वरना’… MP के कारोबारी को आया धमकी भरा कॉल

शहर के 36 वर्षीय प्रॉपर्टी कारोबारी अंकित अग्रवाल ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि 11 फरवरी को उनके वॉट्सऐप पर तीन अलग-अलग विदेशी नंबरों से कॉल आए। फोन करने वाले ने खुद को बिश्नोई गैंग का सदस्य 'हरि बॉक्सर' बताया। चौंकाने वाली बात यह है कि धमकी देने वाले के पास अंकित के परिवार और उनके कारोबार की बारीक से बारीक जानकारी मौजूद थी। आरोपी ने धमकी दी कि यदि दो दिन में 10 करोड़ रुपए नहीं मिले, तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहें। आरोपी लगातार वीडियो कॉल उठाने के लिए दबाव बना रहा था और डरावनी बातें कर रहा था।