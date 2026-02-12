एमपी के व्यापारी को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी, 10 करोड़ की फिरौती मांगी, पुलिस महकमे में हड़कंप

MP News :मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के एक व्यापारी को अंतरराष्ट्रीय बदमाश लॉरेंस बिश्नोई गैंग से धमकी मिलने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि, बदमाश ने वॉइस मैसेज के जरिए व्यापारी को जान से मारने की धमकी दी है। साथ ही, दो दिन में 10 करोड़ रुपए फिरौती की मांग की है। रकम न देने पर परिणाम भुगतने को तैयार रहने की चेतावनी भी दी गई है। मामला सामने आते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। फिलहाल, वॉइस मैसेज का सोर्स जानने के लिए सायबर पुलिस ने जांच शुरु कर दी है।