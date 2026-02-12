कार पर भाजपा की नेमप्लेट लगाकर युवक बनाता था ड्रग्स, यूट्यूब से सीखा था तरीका

MP News: अशोकनगर जिले के चंदेरी क्षेत्र के कडराना गांव में ड्रग्स की अवैध लैब संचालित कर ड्रग्स कारोबार करते पकड़े गए आरोपी प्रियांशु जैन और राघवेंद्र परमार पुलिस रिमांड पर है। जिन्होंने पूछताछ में खुलासा किया है कि पांच करोड़ रुपए कर्ज हो जाने से उन्होंने इंटरनेट पर ड्रग्स बनाना सीखा और कारोबार शुरू किया। पूछताछ में आरोपियों ने चौकाने वाला खुलासा किया है। बताया कि कारोबार ठप होने और भारी कर्ज चढ़ जाने के कारण उसने रातों-रात अमीर बनने का खौफनाक रास्ता चुना। इम्स बनाने के लिए उसने किसी एक्सपर्ट से ट्रेनिंग नहीं ली, बल्कि इंटरनेट और यूट्यूब को अपना गुरु बनाया। पिछले डेढ़ महीने से ये आरोपी कडराना में गुपचुप तरीके से ड्रग्स तैयार कर रहे थे।