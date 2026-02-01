एमपी में अजीब बच्चे का जन्म, न मलद्वार न यूरिन का रास्ता, खतरे में जान

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर शहर के निजी अस्पताल में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसने डॉक्टरों और परिजनों के होश उड़ा दिए हैं। यहां एक महिला ने एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया है, जो शारीरिक रूप से बेहद जटिल और दुर्लभ चुनौतियों से जूझ रहा है। जन्मजात विकृति ऐसी है कि बच्चे का न तो मलद्वार है और न ही यूरिन का रास्ता। इसके अलावा मासूम के दोनों पैर भी टेढ़े हैं। बच्चे की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तुरंत भोपाल रैफर किया गया था, लेकिन किन्हीं कारणों से परिजन उसे वापस अशोकनगर ले आए। फिलहाल मासूम को जिला अस्पताल के एसएनसीयू वार्ड में भर्ती किया गया है। डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ चौबीसों घंटे उसकी निगरानी कर रहे हैं, लेकिन बच्चे की शारीरिक संरचना ने उनके सामने बड़ी दुविधा खड़ी कर दी है।