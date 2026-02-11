जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- ‘मैं डब्बा मंत्री हूं’, वीडियो हो गया वायरल

Motivational Speech : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काम के साथ-साथ देशभर में अपने अलग अंदाज के लिए भी खास पहचान रखते हैं। उनका यही जुदा अंदाज उन्हें चर्चा में बनाए रखता है। इस बार उनकी चर्चा का कारण है एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दी गई एक मोटिवेशनल स्पीच जो लोगों को प्रभावित करने के साथ-साथ गुदगुदाने पर भी मजबूर करती नजर आ रही है। कार्यक्रम में शामिल लोग उनकी बातें सुनकर हंसी नहीं रोक पा रहे। स्पीच मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हो रहे नुकसानों और उसके कारण रिश्तों में बढ़ रही दूरी के महत्वपूर्ण दुष्परिणाम पर केंद्रित है, लेकिन खुद दूरसंचार मंत्री के मुंह से मोबाइल के नुकसान पर बात लोगों को खासा आकर्षित कर रहे थे। सभा में शामिल लोग उस वक्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जब सिंधिया ने कहा- 'मैं डब्बा मंत्री हूं'। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है।