11 फ़रवरी 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026 Live

UP Budget 2026 Live

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- ‘मैं डब्बा मंत्री हूं’, वीडियो हो गया वायरल

Motivational Speech : स्पीच मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हो रहे नुकसानों और उसके कारण रिश्तों में बढ़ रही दूरी के महत्वपूर्ण दुष्परिणाम पर केंद्रित है। लेकिन सभा में शामिल लोग उस समय अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खुद को डब्बा मंत्री बताया।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Mohammad Faiz Mubarak

Feb 11, 2026

Motivational Speech

जब सिंधिया ने खुद को बताया डब्बा मंत्री (Photo Source)

Motivational Speech : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने काम के साथ-साथ देशभर में अपने अलग अंदाज के लिए भी खास पहचान रखते हैं। उनका यही जुदा अंदाज उन्हें चर्चा में बनाए रखता है। इस बार उनकी चर्चा का कारण है एक कार्यक्रम के दौरान उनके द्वारा दी गई एक मोटिवेशनल स्पीच जो लोगों को प्रभावित करने के साथ-साथ गुदगुदाने पर भी मजबूर करती नजर आ रही है। कार्यक्रम में शामिल लोग उनकी बातें सुनकर हंसी नहीं रोक पा रहे। स्पीच मोबाइल के अधिक इस्तेमाल से हो रहे नुकसानों और उसके कारण रिश्तों में बढ़ रही दूरी के महत्वपूर्ण दुष्परिणाम पर केंद्रित है, लेकिन खुद दूरसंचार मंत्री के मुंह से मोबाइल के नुकसान पर बात लोगों को खासा आकर्षित कर रहे थे। सभा में शामिल लोग उस वक्त अपनी हंसी नहीं रोक पाए, जब सिंधिया ने कहा- 'मैं डब्बा मंत्री हूं'। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो गया है।

बता दें कि, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में एक सभा के दौरान मोबाइल के इस्तेमाल पर बोलते हुए कहा- 'आज मैं देखता हूं, मंच पर भी, मंच के नीचे भी, गाड़ी में भी, प्लेन में भी, कही भी पांच लोग बैठे होंगे, लेकिन कोई किसी से बात नहीं करता। सब अपने-अपने डब्बा में कैद हैं, अपने डब्बे में मस्त हैं। यहां तक कि, पति-पत्नी भी आपस मे बात नहीं करते। पति अपने डिब्बे में, पत्नी अपने डिब्बे में ऐसे में रिश्ते कैसे बनेंगे?

सिंधिया बोले- 'मैं डब्बा मंत्री हूं'

उन्होंने मजाकियां अंदाज में कहा- 'मैं डब्बा मंत्री हूं और डब्बे का जितना इस्तेमाल होगा, मेरे लिए तो ये उतना ही अच्छा होगा.'

संचार मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया

दरअसल, ज्योतिरादित्य सिंधिया फिलहाल मोदी कैबिनेट में दूर संचार मंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सिंधिया ने विभाग में कई नवाचार भी किए, जबकि वो 5-जी नेटवर्क पर भी लगातार जोर दे रहे हैं. हालांकि इस सब के बावजूद उन्होंने लोगों से अपील की, कि वो कम से कम भोजन के दौरान पूरे परिवार को मोबाइल दूर रखकर आपसी संवाद करना चाहिए। क्योंकि जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी तो रिश्ते ही होते हैं।' ज्योतिरादित्य सिंधिया का यही अंदाज अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

11 Feb 2026 02:00 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / जब ज्योतिरादित्य सिंधिया बोले- ‘मैं डब्बा मंत्री हूं’, वीडियो हो गया वायरल

पत्रिका लाइव अपडेट

Rajasthan Budget 2026 Live Updates: अन्य राज्यों से गाड़ी लाना हुआ सस्ता, रजिस्ट्रेशन टैक्स में अब 50% की भारी छूट

Rajasthan budget 2026 Live Updates
जयपुर

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में अजीब बच्चे का जन्म, न मलद्वार न यूरिन का रास्ता, खतरे में जान

ashoknagar
अशोकनगर

10-15 साल पुराने गहनों को लेकर सर्राफा बाजार में हंगामा, लोग भूले नियम

Gold and silver price
अशोकनगर

MP में भाजपा सरपंच की गुंडागर्दी, युवक को लात-घूसों से पीटा, कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने पहुंचे नेताजी

BJP Sarpanch beating youth video viral leader reaches police station over missing dog ashoknagar mp news
अशोकनगर

देश की पहली सर्विस लॉ बुक का विमोचन, न्यायधीश ने दी वकीलों और जजों को सेवा की अनूठी सीख

MP News
अशोकनगर

MP पुलिस के ‘ऑपरेशन क्लीन’ ने साफ कर दी ‘अवैध शराब फैक्ट्री’, सुबह 4 बजे मारी रेड

अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.