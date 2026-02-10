MP में भाजपा सरपंच की गुंडागर्दी, युवक को लात-घूसों से पीटा, कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने पहुंचे नेताजी

MP News: अशोकनगर जिले में सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े दो अलग-अलग मामले चर्चा बने हुए है जो राजनीति के दो विपरीत पहलुओं को उजागर करते हैं। एक ओर चंदेरी क्षेत्र में सत्ता की हनक और पद का अहंकार इस कदर हावी हुआ कि एक जिम्मेदार सरपंच और प्रदेश पदाधिकारी ने सरेआम मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक ग्रामीण युवक की बेरहमी से पीट दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं दूसरी ओर, जिला मुख्यालय पर भाजपा के एक युवा नेता अपने पालतू कुत्ते की गुमशुदगी से परेशान होकर पुलिस की शरण में पहुंचे हैं। पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है।