10 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

MP में भाजपा सरपंच की गुंडागर्दी, युवक को लात-घूसों से पीटा, कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने पहुंचे नेताजी

BJP Sarpanch beating youth: भाजपा से जुड़े दो मामले सुर्खियों में हैं। एक तरफ सरपंच की दबंगई का वीडियो वायरल है, तो दूसरी ओर युवा नेता अपने पालतू कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने की चौखट पर नजर आ रहे हैं।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Feb 10, 2026

BJP Sarpanch beating youth video viral leader reaches police station over missing dog ashoknagar mp news

BJP Sarpanch beating youth video viral (फोटो- वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट)

MP News: अशोकनगर जिले में सत्ताधारी दल भाजपा से जुड़े दो अलग-अलग मामले चर्चा बने हुए है जो राजनीति के दो विपरीत पहलुओं को उजागर करते हैं। एक ओर चंदेरी क्षेत्र में सत्ता की हनक और पद का अहंकार इस कदर हावी हुआ कि एक जिम्मेदार सरपंच और प्रदेश पदाधिकारी ने सरेआम मर्यादाओं को ताक पर रखकर एक ग्रामीण युवक की बेरहमी से पीट दिया। इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है। वहीं दूसरी ओर, जिला मुख्यालय पर भाजपा के एक युवा नेता अपने पालतू कुत्ते की गुमशुदगी से परेशान होकर पुलिस की शरण में पहुंचे हैं। पुलिस कार्रवाई का दावा कर रही है।

भाजपा नेता सरपंच ने युवक को सरेआम पीटा

चंदेरी थाना क्षेत्र के बड़ेरा गांव में भाजपा पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और सरपंच बलीसिंह लोधी की दबंगई सामने आई है। वायरल वीडियो में भाजपा नेता अपने गांव के युवक बृजकिशोर यादव को नीचे पटककर लात-घूसों से बेरहमी से पीटते नजर आ रहे है। पीड़ित के अनुसार, वह चौराहे पर बैठा था तभी सरपंच ने आकर गाली-गलौज शुरू कर दी।

विरोध करने पर गर्दन पकड़कर गिरा दिया और लात-घूसों से मारपीट की, इससे गर्दन सहित शरीर में कई जगह चोट आई है। साथ ही धमकी दी कि यदि थाने में शिकायत करने गया तो जान से खत्म कर दूंगा। युवक ने चंदेरी बाने में शिकायत की तो पुलिस ने भाजपा नेता सरपंच के खिलाफ एफआइआर दर्ज कर ली है, लेकिन सरेआम हुई इस गुंडागर्दी ने जिले में भाजपा की छवि पर सवारत खड़े कर दिए है। (BJP Sarpanch beating youth)

लापता कुत्ते के लिए थाने पहुंचे पूर्व उपाध्यक्ष, शिकायत दर्ज

शहर की दुबे कॉलोनी निवासी भाजपा युवा मोर्चा के पूर्व जिला उपाध्यक्ष अभिषेक शर्मा इन दिनों एक अलग ही परेशानी से जूझ रहे हैं। रांवसर खालसा स्थित उनके डेयरी फार्म से उनका कीमती रॉडविलर कुत्ता 4 फरवरी की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गया है। अभिषेक ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि पड़ोस में रहने वाले दिलबाग सरदार के यहां कार्यक्रम था, जिसमें बाहर से कई उनके कई रिश्तेदार आए थे।

उन्हें शक है कि भीडभाड़ का फायदा उठाकर कोई उनके कुत्ते को ले गया है। उनका कहना है कि उन्होंने दिलबाग के यहां काम करने वाले से पूछा तो पता चला कि कुत्ता वहां घूम रहा था। इससे उन्होंने सीसीटीवी दिखाने के लिए कहा लेकिन दिलबाग ने सीसीटीवी नहीं दिखाया तो उन्होंने मामले की शिकायत कोतवाली थाने में की है।

ये भी पढ़ें

आपस में भिड़ गए विधायक और नपा अध्यक्ष के रिश्तेदार, सम्मेलन बना अखाड़ा, वीडियो वायरल
भिंड
nagar palika president and bhind mla relative clash video viral mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

10 Feb 2026 01:53 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / MP में भाजपा सरपंच की गुंडागर्दी, युवक को लात-घूसों से पीटा, कुत्ते की गुमशुदगी को लेकर थाने पहुंचे नेताजी

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

देश की पहली सर्विस लॉ बुक का विमोचन, न्यायधीश ने दी वकीलों और जजों को सेवा की अनूठी सीख

MP News
अशोकनगर

MP पुलिस के ‘ऑपरेशन क्लीन’ ने साफ कर दी ‘अवैध शराब फैक्ट्री’, सुबह 4 बजे मारी रेड

अशोकनगर

एमपी में कोर्ट के बाहर से युवती का अपहरण, चाचा से की थी लव मैरिज

ashoknagar
अशोकनगर

ज्योतिरादित्य सिंधिया के निर्देश पर बड़ा एक्शन, आधे घंटे में हुई कार्रवाई

Jyotiraditya Scindia
अशोकनगर

सुंदर लड़कियों को देखते ही बड़बड़ाने लगता था मंत्र, बैग में मिला 'खास' इत्र

ashoknagar
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.