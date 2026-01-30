सुंदर लड़कियों को देखते ही बड़बड़ाने लगता था मंत्र, बैग में मिला ‘खास’ इत्र

आरोपी विशाल को पकड़कर जब पुलिस ने उससे मंत्र बड़बड़ाने और इत्र व तंत्र मंत्र की किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सुंदर लड़कियों को तंत्र-मंत्र और इत्र के जरिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। पुलिस ने जब आरोपी के परिजन से बात की तो उन्होंने भी बताया है कि विशाल बीते लंबे समय से घर में भी मंत्रोच्चार करता रहता था। उससे कई बार इसके बारे में पूछा भी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद लड़कियां डरी हुई हैं और इसलिए पुलिस ने निर्णय किया है कि स्कूलों के रास्ते पर निर्भया पुलिस वाहन से नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी।