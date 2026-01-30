30 जनवरी 2026,

अशोकनगर

सुंदर लड़कियों को देखते ही बड़बड़ाने लगता था मंत्र, बैग में मिला ‘खास’ इत्र

mp news: सुंदर लड़कियों का पीछा करते हुए मंत्र बड़बड़ाने वाला युवक पकड़ाया, बैग में ऐसा सामान मिला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Jan 30, 2026

ashoknagar

boy start muttering mantras when saw beautiful girls special perfume was found in bag (demo pic)

mp news: मध्यप्रदेश के अशोकनगर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां पुलिस ने एक ऐसे युवक को पकड़ा है जो सुंदर लड़कियों का पीछा करता था। लड़कियों का पीछा करते हुए युवक कुछ मंत्र बड़बड़ाता था। युवक की हरकतों से परेशान होकर कुछ स्कूली छात्राओं ने अपने परिजन को युवक के बारे में बताया था जिसके बाद पुलिस को परिजन ने पूरे मामले से अवगत कराया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए चाल बिछाकर आरोपी युवक को पकड़ा और उसके बैग की तलाशी ली तो ऐसा सामान मिला जिसे देखकर पुलिस भी हैरान रह गई।

लड़कियों का पीछा कर बड़बड़ाता था मंत्र

आरोपी युवक का नाम विशाल रघुवंशी है जो कि सावन गांव का रहने वाला है। आरोपी बीते कुछ दिनों से सुंदर लड़कियों व स्कूली छात्राओं का पीछा करता था। वो लड़कियों का पीछा करते वक्त कुछ मंत्र बड़बड़ाता रहता था। युवक की इस हरकत पर जब लड़कियों ने ध्यान दिया तो वो घबरा गईं और पूरी बात परिजन को बताई। परिजन की सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर जब आरोपी को पकड़ा तो उसके पास एक बैग मिला जिसमें इत्र की शीशी और काली सहस्त्रनामावली किताब मिली है।

सुंदर लड़कियों के वशीकरण की कोशिश

आरोपी विशाल को पकड़कर जब पुलिस ने उससे मंत्र बड़बड़ाने और इत्र व तंत्र मंत्र की किताब के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो सुंदर लड़कियों को तंत्र-मंत्र और इत्र के जरिए अपनी ओर आकर्षित करना चाहता था। पुलिस ने जब आरोपी के परिजन से बात की तो उन्होंने भी बताया है कि विशाल बीते लंबे समय से घर में भी मंत्रोच्चार करता रहता था। उससे कई बार इसके बारे में पूछा भी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। इस घटना के बाद लड़कियां डरी हुई हैं और इसलिए पुलिस ने निर्णय किया है कि स्कूलों के रास्ते पर निर्भया पुलिस वाहन से नियमित पेट्रोलिंग की जाएगी।

