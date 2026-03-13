13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

जगन्नाथ पुरी जाने वाले सावधान! पुरी तक नहीं जाएगी ये ट्रेन, ये स्टेशन होगा स्टॉपेज

Jagannath Puri: अगर आप आने वाले दिनों में जगन्नाथ पुरी जाने की योजना बना रहे हैं तो यह खबर आपके लिए जरूरी है। 13 मई तक ये ट्रेन पुरी स्टेशन नहीं पहुंचेगी और बीर पुरुषोत्तमपुर से ही संचालित होगी।

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Mar 13, 2026

Attention Travelers Heading to Jagannath temple This Train Will Not Go Up to Puri station mp news

Attention Travelers Heading to Jagannath temple (फोटो- rail info)

MP News: अगर आप अगले कुछ दिनों में जगन्नाथ पुरी जाने की योजना बना रहे है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पुरी एक्सप्रेस (Puri Express) अब 13 मई तक अपने अंतिम स्टेशन पुरी तक नहीं जाएगी, बल्कि इस अवधि में यह ट्रेन पुरी से 21 किमी पहले स्थित बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन तक ही जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी।

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के मुताबिक पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म की क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ब्लॉक लिया गया है। इससे ट्रेन नंबर 20471 श्री गंगानगर-पुरी एक्सप्रेस 15 मार्च, 22 व 29 मार्च, 5, 12, 19 व 26 अप्रेल और 3 व 10 मई को पुरी स्टेशन नहीं जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 20472 पुरी- श्री गंगानगर एक्सप्रेस 11 मार्च, 18 व 25 मार्च, 1, 8, 15, 22 व 29 अप्रेल और 6 व 13 मई को पुरी के बजाय बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन से चलेगी। इससे 13 मई तक यह ट्रेन बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन से पुरी तक रद्द रहेगी। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, मुंगवाली, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल और अनूपपुर स्टेशन से होकर गुजरती है।

राजस्थान में बढ़ा ट्रेन का 318 किमी सफर

पूर्व में जब इस ट्रेन की शुरुआत हुई थी तो यह ट्रेन ओडीशा के पुरी से राजस्थान के बीकानेर तक चलती थी। लेकिन करीब दो साल पहले इसे बीकानेर से चार किमी आगे लालगढ़ जंक्शन तक बढ़ा दिया गया था। वहीं अब कुछ महीने पहले इस ट्रेन को राजस्थान के श्री गंगानगर रेलवे स्टेशन तक चलाया जाने लगा है। इससे इस ट्रेन का सफर राजस्थान में 318 किमी बढ़ गया है। (MP News)

ये भी पढ़ें

चार सेक्टर में बंटेगा MP का ये शहर, तय होंगे रूट, 16 मार्च को होगी घोषणा
इंदौर
indore e-rickshaw 4 sector system registration drive MP News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

13 Mar 2026 10:09 am

Published on:

13 Mar 2026 10:08 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / जगन्नाथ पुरी जाने वाले सावधान! पुरी तक नहीं जाएगी ये ट्रेन, ये स्टेशन होगा स्टॉपेज

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: अब MP से प्रयागराज जाना होगा आसान, ज्योतिरादित्य सिंधिया और रेल मंत्री की बैठक में बड़ा फैसला

Major Decision Jyotiraditya Scindia Railway Minister meeting Ashoknagar railway facilities mp news
अशोकनगर

karila Dham: मैया! जज बना दो… मुस्कान से पीछा छुड़ा दो, 5 किलो सोना-चांदी दिला दो

mp news
अशोकनगर

कांग्रेस नेता को ASI ने दी ड्रग केस में फंसाने की धमकी, उधारी के पैसे मांगना पड़ा महंगा

ASI threatens implicate Congress leader in drug case for demanding repayment from his son-in-law MP News
अशोकनगर

एमपी के विधानसभाध्यक्ष की कारों का काफिला दुर्घटनाग्रस्त, बड़े सड़क हादसे में चार घायल

MP Assembly Speaker Narendra Singh Tomar's convoy of cars met with an accident
अशोकनगर

Success Story: मां ने सिलाई और पिता ने ड्राइवरी कर बेटे को बनाया IPS ऑफिसर

vivek yadav
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.