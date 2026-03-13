जगन्नाथ पुरी जाने वाले सावधान! पुरी तक नहीं जाएगी ये ट्रेन, ये स्टेशन होगा स्टॉपेज

पश्चिम मध्य रेलवे के कोटा मंडल के मुताबिक पूर्व तट रेलवे के खुर्दा रोड मंडल के अंतर्गत पुरी स्टेशन पर प्लेटफॉर्म उन्नयन का कार्य चल रहा है। प्लेटफॉर्म की क्षमता और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ब्लॉक लिया गया है। इससे ट्रेन नंबर 20471 श्री गंगानगर-पुरी एक्सप्रेस 15 मार्च, 22 व 29 मार्च, 5, 12, 19 व 26 अप्रेल और 3 व 10 मई को पुरी स्टेशन नहीं जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 20472 पुरी- श्री गंगानगर एक्सप्रेस 11 मार्च, 18 व 25 मार्च, 1, 8, 15, 22 व 29 अप्रेल और 6 व 13 मई को पुरी के बजाय बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन से चलेगी। इससे 13 मई तक यह ट्रेन बीर पुरुषोत्तमपुर स्टेशन से पुरी तक रद्द रहेगी। यह ट्रेन मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर, मुंगवाली, सागर, दमोह, कटनी, शहडोल और अनूपपुर स्टेशन से होकर गुजरती है।