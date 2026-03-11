karila Dham: मैया! जज बना दो… मुस्कान से पीछा छुड़ा दो, 5 किलो सोना-चांदी दिला दो

karila Dham: जब दुनिया के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं, तब इंसान एक ऐसे द्वार की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देखता है, जहां सुनवाई के लिए न किसी सिफारिश की जरूरत होती है और न ही वकीलों की दलीलों की। अशोकनगर स्थित ऐतिहासिक करीला धाम(karila Dham) में मां जानकी के दरबार में भक्तों का यही अटूट विश्वास एक अनूठे रूप में सामने आया है। यहां भक्त सिर्फ सिर झुकाकर प्रार्थना नहीं करते, बल्कि अपनी पूरी जिंदगी का कच्चा-चिट्ठा, पारिवारिक उलझनें, व्यापारिक मंदी और दबी हुई ख्वाहिशें कागज के टुकड़ों पर लिखकर मां के चरणों में समर्पित कर देते हैं।