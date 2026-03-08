International Women’s Day: करीला धाम मेले में आएंगे CM, महिलाएं संभालेंगी आयोजन की बागडोर

CM Mohan Yadav Karila Dham Mela visit: रंगपंचमी के उल्लास के बीच मां जानकी के धाम करीला में आज अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस (International Women's Day) की गूंज रहेगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज करीला पहुंचेंगे। यहां वे न केवल माता जानकी के दर्शन कर आशीर्वाद लेंगे, बल्कि जिलेवासियों को कई विकास कार्यों की सौगात भी देंगे। आज का यह पूरा आयोजन नारी शक्ति को समर्पित रहेगा, जहां मंच के संचालन से लेकर अतिथियों के स्वागत तक की पूरी बागडोर महिलाओं के ही हाथों में होगी। पहले ही दिन करीब ढाई लाख श्रद्धालु करीला पहुंच गए और इसके लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का दौर शुरू हो गया था। रविवार को 20 से 25 लाख श्रद्धालुओं के पहुंचने का अनुमान है।