26 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

MP विधानसभा में बड़ा खुलासा! 10000 बीघा जमीन का मालिक है ये ट्रस्ट, फिर भी सरकारी भूमि पर कब्जा

MP News: मध्यप्रदेश विधानसभा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सरकार ने स्वीकार किया कि ये ट्रस्ट 10 हजार बीघा जमीन का मालिक होने के बावजूद सरकारी और वन विभाग की जमीन पर अतिक्रमण किए बैठा है।

2 min read
Google source verification

अशोकनगर

image

Akash Dewani

Feb 26, 2026

anandpur trust government forest land enorachment Minister major revelation vidhan sabha mp news

Shri Anandpur Trust land ownership case in mp assembly (फोटो- Patrika.com)

MP News: विधानसभा में अशोकनगर जिले के जमीनी विवादों का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। सदन में सबसे बड़ा खुलासा जिले के प्रतिष्ठित श्री आनंदपुर ट्रस्ट (Shri Anandpur Trust) को लेकर हुआ। कांग्रेस विधायक हरिबाबू राय के सवाल के लिखित जवाब में राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने माना कि ट्रस्ट के पास हजारों हेक्टेयर निजी जमीन है, लेकिन इसके साथ ही उसने सरकारी और वन विभाग की कीमती जमीन पर भी अतिक्रमण (Land Enorachment) कर रखा है। इस स्वीकारोक्ति के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल तेज हो गई है और मामले की जांच व कार्रवाई को लेकर सवाल उठने लगे हैं।

विधानसभा में रखे गए आंकड़े

विधानसभा में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, ईसागढ़ और अशोकनगर तहसील में श्री आनंदपुर ट्रस्ट (भूमि स्वामी) के पास 13 गांवों सहित 14 स्थानों पर कुल 2105.955 हेक्टेयर (करीब 10 हजार बीघा से अधिक) भूमि का स्वामित्व है। ईसागढ़ तहसील के 11 गांवों में ट्रस्ट की 1948.181 हेक्टेयर भूमि है, जबकि अशोकनगर तहसील के तीन गांवों में 157.774 हेक्टेयर भूमि ट्रस्ट के नाम दर्ज है। इतनी संपदा होने के बाद भी ट्रस्ट पर सरकारी संपत्तियों पर कब्जे है।

दो स्थानों पर सरकारी व वनभूमि पर अतिक्रमण

राजस्व मंत्री ने सदन में लिखित जानकारी दी कि तहसील अशोकनगर के ग्राम बांसाखेड़ी की शासकीय भूमि, सर्वे क्रमांक 267. रकबा 0.618 हेक्टेयर पर आनंदपुर ट्रस्ट द्वारा अतिक्रमण किया गया है। इसी प्रकार वन विभाग की बीट आनंदपुर, वनखंड ईसागढ़ के कक्ष क्रमांक आरएफ 25 की 3.52 हेक्टेयर भूमि पर भी ट्रस्ट का अतिक्रमण पाया गया है।

विधानसभा में विधायक ने यह भी प्रश्न किया था कि ट्रस्ट के संचालन काल से अब तक कितने अनुसूचित जनजाति एवं अन्य समुदायों के लोगों की भूमि ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई है। उनके नाम, सर्वे नंबर और रकबा सहित जानकारी मांगी गई थी। इस संबंध में 11 फरवरी 2026 की जिला पंजीयक कार्यालय की रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई, किंतु इसकी विस्तृत जानकारी अभी सार्वजनिक नहीं हो सकी है। (MP News)

ये भी पढ़ें

मंत्री कैलाश का एक और कांड! विधानसभा में दी झूठी जानकारी….
इंदौर
Minister Kailash Vijayvargiya gives False Information Vidhan Sabha over indore nagar nigam mp news

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

26 Feb 2026 11:58 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / MP विधानसभा में बड़ा खुलासा! 10000 बीघा जमीन का मालिक है ये ट्रस्ट, फिर भी सरकारी भूमि पर कब्जा

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वरमाला के मंच से दूल्हे ने बांधा समां, गाया 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है' गाना, देखें वीडियो

ashoknagar
अशोकनगर

नाम ‘छोटू’…काम बड़ा! घर की रेकी कर, रिश्तेदारों से कराई 8 लाख की चोरी

ashoknagar news
अशोकनगर

यहां पूरा गांव है खुला म्यूजियम जो समेटे है द्वापर युग के रहस्य, धरोहरें पड़ी हैं गलियों में लावारिस

MP News
अशोकनगर

जनगणना 2027: घर की दीवार से रसोई के चूल्हे तक इन 33 बिंदुओं पर देनी होगी पूरी जानकारी

Complete information will be required on 33 points by citizens in Census 2027 process mp news
अशोकनगर

बीना-कोटा रेल लाइन पर फेल हुआ इंजन, थमे ट्रेनों के पहिए; बूंद-बूंद पानी को तरसे यात्री

अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.