बीना-कोटा रेल लाइन पर फेल हुआ इंजन, थमे ट्रेनों के पहिए; बूंद-बूंद पानी को तरसे यात्री

ट्रेन रूकते ही यात्री पानी की तलाश में नीचे उतरे, लेकिन स्टेशन में पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। स्टेशन पर दोनों नल सिर्फ शोपीस के लिए थे। हताश यात्री खाली बोतलें लेकर जान जोखिम में डालते हुए पटरी पार कर प्लेटफॉर्म क्रमांक-1 की तरफ दौड़े, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। प्लेटफॉर्म क्रमांक-2 के पास एक हैंडपंप दिखा, जिस पर भीड़ टूट पड़ी। यात्रियों ने करीब 10 मिनट तक लगातार हैंडल चलाया, तब जाकर थोड़ा पानी आया। लेकिन किस्मत यहां भी खराब रही। कुछ ही देर में हैंडपंप से मटमैला और लाल रंग का पानी निकलने लगा, जिसे पीकर प्यास बुझाना संभव नहीं था।