8 बार के मंत्री ने 4 बार मांगी माफी, लामबंद समाज ने राष्ट्रपति से की मांग…खारिज हो केस

इस ज्ञापन में तर्क दिया गया कि डॉ. विजय शाह न केवल आदिवासी समाज के सर्वमान्य नेता हैं, बल्कि वीरांगना रानी दुर्गावती के 52 गढ़ों में से एक मकड़ाई रियासत के राजपरिवार से ताल्लुक रखते हैं। वे लगातार आठ बार से विधायक चुने जा रहे हैं, जो उनकी लोकप्रियता और जनसेवा का प्रमाण है। समर्थकों का कहना है कि उन्होंने पूर्व में शिक्षा, वन और संस्कृति जैसे अहम मंत्रालय संभाले हैं और उनके द्वारा शुरू की गई योजनाएं आज भी जनता के लिए हितकारी हैं। ऐसे में एक अनजाने में हुई भाषाई त्रुटि के कारण उनके 35-40 वर्षों के त्याग और राष्ट्रप्रेम को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।