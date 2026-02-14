पूर्व BJP विधायक के भांजे ने खुद को मारी गोली, ट्रैक्टर से खबर देने पहुंचा नौकर

पूरी घटना शुक्रवार रात की बताई जा रही है। देहात थाना क्षेत्र के इंगलखेड़ी गांव में गुरतेज घर पर अकेला था। बताया जा रहा है कि उसने अपने बड़े भाई की 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक उठाई और माथे पर रखकर ट्रिगर दबा दिया। धमाका इतना तेज था कि घर में काम कर रहा नौकर घबरा गया। जब वह दौड़कर कमरे में पहुंचा, तो वहां का मंजर रूह कंपा देने वाला था, गुरतेज का शरीर खून से लथपथ पड़ा था।