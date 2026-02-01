24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अशोकनगर

वरमाला के मंच से दूल्हे ने बांधा समां, गाया ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है’ गाना, देखें वीडियो

mp news: वरमाला के मंच पर दूल्हे ने छेड़े सुर, 'दूल्हे का सेहरा' गाकर इंटरनेट पर छाया गुना का दूल्हा, वीडियो हुआ वायरल

less than 1 minute read
Google source verification

अशोकनगर

image

Shailendra Sharma

Feb 24, 2026

ashoknagar

viral video groom sings dulhe ka sehra

mp news: शादियों में अक्सर डीजे या बैंड की धुनों पर मेहमान थिरकते नजर आते हैं, लेकिन मध्यप्रदेश के अशोकनगर में हुई एक शादी का नजारा कुछ अलग ही था। यहां वरमाला के मंच पर खुद दूल्हे ने माइक संभाला और नुसरत फतेह अली खान का मशहूर गीत 'दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है' इतने सुरीले और सधे हुए अंदाज में गाया कि वहां मौजूद लोग मंत्रमुग्ध हो गए। मेहमानों द्वारा रिकॉर्ड किया गया यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

दूल्हे ने गाया 'दुल्हे का सेहरा सुहाना लगता है'

गुना की कोकाटे कॉलोनी के रहने वाले शिवाजी सुर्वे का विवाह 21 फरवरी को अशोकनगर में जिले के देसाईखेड़ा निवासी पद्मिनी के साथ संपन्न हुआ। वरमाला कार्यक्रम के दौरान दोस्तों की विशेष फरमाइश पर शिवाजी ने माइक हाथ में लिया और यह गीत गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सुर लगाए, शादी में आए मेहमानों ने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लिए। इंटरनेट पर शेयर होने के बाद इस वीडियो को अब तक करीब 40 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इसे 2 लाख 10 हजार से अधिक लाइक्स और ढाई हजार से ज्यादा रिपोस्ट मिले हैं।

सरकारी नौकरी के साथ संगीत का भी जुनून

वीडियो में शिवाजी का आत्मविश्वास और उनकी आवाज की परिपक्वता के पीछे उनका लंबा रियाज है। शिवाजी वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य बीज निगम, भोपाल में कार्यरत हैं। सरकारी नौकरी के बावजूद उन्होंने संगीत के प्रति अपने जुनून को कायम रखा है। उन्होंने शास्त्रीय संगीत की विधिवत शिक्षा प्राप्त की है और दा शिवाय नाम से अपना एक म्यूजिकल बैंड भी चलाते हैं। गायक होने के साथ-साथ वे एक बेहतरीन गीतकार और संगीत रचनाकार भी हैं। उनकी आवाज का खास टेक्सचर उनकी गायकी को एक अलग पहचान देता है।

ये भी पढ़ें

एमपी में भाजपा विधायक ने महिला को दी गालियां, मारने दौड़े, वीडियो वायरल
धार
bjp mla kalu singh thakur

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Feb 2026 10:17 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Ashoknagar / वरमाला के मंच से दूल्हे ने बांधा समां, गाया ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है’ गाना, देखें वीडियो

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Highlights: वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पेश किया 1 लाख 72 हजार करोड़ का ‘संकल्प’ बजट, जानें इस बार क्या है खास

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

अशोकनगर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

नाम ‘छोटू’…काम बड़ा! घर की रेकी कर, रिश्तेदारों से कराई 8 लाख की चोरी

ashoknagar news
अशोकनगर

यहां पूरा गांव है खुला म्यूजियम जो समेटे है द्वापर युग के रहस्य, धरोहरें पड़ी हैं गलियों में लावारिस

MP News
अशोकनगर

जनगणना 2027: घर की दीवार से रसोई के चूल्हे तक इन 33 बिंदुओं पर देनी होगी पूरी जानकारी

Complete information will be required on 33 points by citizens in Census 2027 process mp news
अशोकनगर

बीना-कोटा रेल लाइन पर फेल हुआ इंजन, थमे ट्रेनों के पहिए; बूंद-बूंद पानी को तरसे यात्री

अशोकनगर

पूर्व BJP विधायक के भांजे ने खुद को मारी गोली, ट्रैक्टर से खबर देने पहुंचा नौकर

ashoknagar news
अशोकनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.