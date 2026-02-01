वरमाला के मंच से दूल्हे ने बांधा समां, गाया ‘दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है’ गाना, देखें वीडियो

गुना की कोकाटे कॉलोनी के रहने वाले शिवाजी सुर्वे का विवाह 21 फरवरी को अशोकनगर में जिले के देसाईखेड़ा निवासी पद्मिनी के साथ संपन्न हुआ। वरमाला कार्यक्रम के दौरान दोस्तों की विशेष फरमाइश पर शिवाजी ने माइक हाथ में लिया और यह गीत गाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने सुर लगाए, शादी में आए मेहमानों ने अपने मोबाइल के कैमरे ऑन कर लिए। इंटरनेट पर शेयर होने के बाद इस वीडियो को अब तक करीब 40 लाख व्यूज मिल चुके हैं। इसे 2 लाख 10 हजार से अधिक लाइक्स और ढाई हजार से ज्यादा रिपोस्ट मिले हैं।