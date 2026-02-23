नाम ‘छोटू’…काम बड़ा! घर की रेकी कर, रिश्तेदारों से कराई 8 लाख की चोरी

पुलिस ने घेराबंदी कर मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए आरोपियों में गुना जिले के मानपुर निवासी जैकी पुत्र बृजेश बाल्मीक, करन पुत्र सोनू बाल्मीक, गुना जिले के निबोदा निवासी अमन पुत्र विनोद बाल्मीक और अशोकनगर जिले के सोवत निवासी पाताल उर्फ छोटू पुत्र हरवीर बाल्मीक शामिल हैं। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चुराई गई सोने की चैन, मंगलसूत्र, झुमकी, चांदी की पायलें, चांदी के टुकड़े और 30 हजार रुपए नकदी बरामद किए हैं। साथ ही घटना में इस्तेमाल की गई दो मोटरसाइकिलें भी जब्त की गई हैं।