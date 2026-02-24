एमपी में भाजपा विधायक ने महिला को दी गालियां, मारने दौड़े, वीडियो वायरल

जो वीडियो सामने आया है वो 22 फरवरी 2026 का है। पीड़िता गेंदाबाई गिरवाल निवासी सिरसोदिया गांव का आरोप है कि वो उस दिन सुबह 8 बजे अपने पोते के साथ कारम नदी किनारे फोरलेन के पास बकरे चरा रही थी। इसी दौरान भाजपा विधायक कालू सिंह ठाकुर अपने साथियों के साथ आए रास्ता रोककर विवाद किया। विधायक ने उन्हें गंदी-गंदी गालियां दीं और मारने के लिए दौड़े। वीडियो में विधायक महिला को गाली देते और तेजी से उसे मारने के लिए आगे आते दिख भी रहे हैं। महिला का आरोप है कि इस दौरान उसके साथ विधायक के साथियों ने मारपीट भी की और जब शोर सुनकर बेटी उसे बचाने आई तो विधायक के साथियों ने बेटी के साभी अभद्र व्यवहार किया। पीड़िता ने घटना से जुड़े वीडियो भी उसके पास होने का दावा किया है। जो वीडियो सामने आए हैं उनकी पत्रिका पुष्टि नहीं करता है।