21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

क्राइम

रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 आरोपी गिरफ्तार

धार जिले का मामला...पिटते दिख रहे युवक पर पहले प्रकरण, फिर आरोपियों की तलाश

2 min read
Google source verification

धार

image

Sachin Trivedi

Feb 21, 2026

धार जिले का मामला...पिटते दिख रहे युवक पर पहले प्रकरण, फिर आरोपियों की तलाश

धार जिले का मामला...पिटते दिख रहे युवक पर पहले प्रकरण, फिर आरोपियों की तलाश

धार. राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम बरमंडल में युवक को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, उसी पर पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कह रही है। बरमंडल निवासी विक्रम गोयल मारू की शिकायत पर पुलिस ने युवक दीपक मारु के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(ए), 115(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दीपक मारु को रस्सी से बांधकर कुछ लोग पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले की है। पिटाए युवक की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। गंंभीर चोटों के चलते उसका उपचार किसी अस्पताल में चल रहा है। युवक खूंटपला गांव का बताया जा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता बरमंडल का निवासी है। वीडियो में विक्रम नामक व्यक्ति सहित अन्य लोग भी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं।

पारिवारिक विवाद की चर्चा, तीन वीडियो होने की बात

ग्रामीणों के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच विवाद पारिवारिक कारणों से जुड़ा बताया जा रहा है। यह भी चर्चा है कि घटना के दौरान कुछ अन्य वीडियो भी बनाए गए थे। हालांकि उन्हें वायरल होने से पहले डिलीट करवा दिया गया था। बताया जा रहा है कि ऐसे तीन वीडियो ‘रिसाइकल’ के जरिए कुछ लोगों के मोबाइल में दोबारा सेव हैं।

पुलिस का कहना—दोषियों पर हुई एफआइआर

राजोद थाना प्रभारी रामसिंह राठौड़ ने बताया कि वायरल वीडियो की जानकारी मिली है और विवाद के कारणों की जांच की जा रही है। पिटाए युवक को थाने बुलाया है। उसके बयान और शिकायत के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है और दोषियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

21 Feb 2026 01:21 pm

Published on:

21 Feb 2026 01:20 pm

Hindi News / Crime / रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 आरोपी गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

क्राइम

ट्रेंडिंग

Jodhpur: शादी से ठीक पहले दो दुल्हनों ने दी अपनी जान, दोनों सगी बहनें, चीख-पुकार और मातम में बदला खुशियों का माहौल

Suicide, Suicide in Jodhpur, Suicide of two sisters, Suicide of two sisters in Jodhpur, Suicide of two sisters in Rajasthan, Jodhpur Suicide News, Rajasthan Suicide News, सुसाइड, सुसाइड इन जोधपुर, दो बहनों की आत्महत्या, दो बहनों की आत्महत्या इन जोधपुर, दो बहनों की आत्महत्या इन राजस्थान, जोधपुर आत्महत्या न्यूज, राजस्थान आत्महत्या न्यूज
जोधपुर

शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगाने और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया

शादी का प्रलोभन देकर युवती को भगाने और शारीरिक शोषण का मामला सामने आया
क्राइम

पिता ने कहा पढ़ाई करो… रात को पड़ी डांट, सुबह फंदे से लटका मिला बेटा, 12वीं के छात्र ने ऐसे खत्म की जीवनलीला

student committed suicide by hanging himself in Ghaziabad news
गाज़ियाबाद

बरेली में बदमाशों ने की लूटपाट, गोली मारकर हत्या, जाने कैसे हुई आधी रात को वारदात

बरेली

Alwar News: मुनाफे का दिया झांसा, युवती से साढ़े तीन लाख की ठगी

अलवर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.