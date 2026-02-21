रस्सी से बांधकर युवक की पिटाई का वीडियो वायरल, 4 आरोपी गिरफ्तार

धार. राजोद थाना क्षेत्र के ग्राम बरमंडल में युवक को रस्सी से बांधकर पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामला गरमा गया है। दिलचस्प तथ्य यह है कि जिस युवक की पिटाई का वीडियो सामने आया है, उसी पर पुलिस ने मारपीट सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया है। अब वीडियो सामने आने के बाद पुलिस पूरे घटनाक्रम की जांच की बात कह रही है। बरमंडल निवासी विक्रम गोयल मारू की शिकायत पर पुलिस ने युवक दीपक मारु के खिलाफ बीएनएस की धारा 296(ए), 115(2) और 351(3) के तहत मामला दर्ज किया है। इसी बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दीपक मारु को रस्सी से बांधकर कुछ लोग पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना रिपोर्ट दर्ज होने से पहले की है। पिटाए युवक की वर्तमान स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। गंंभीर चोटों के चलते उसका उपचार किसी अस्पताल में चल रहा है। युवक खूंटपला गांव का बताया जा रहा है, जबकि शिकायतकर्ता बरमंडल का निवासी है। वीडियो में विक्रम नामक व्यक्ति सहित अन्य लोग भी पिटाई करते दिखाई दे रहे हैं।