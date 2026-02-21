झांसा देकर युवती से बलात्कार, मुस्लिम युवक गिरफ्तार

मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी मोहन डावर के नेतृत्व में पुलिस टीम गठित की गई। तकनीकी साक्ष्यों और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने जोबट स्थित एक मकान पर दबिश दी, जहां से युवती और आरोपी वसीम मोहम्मद खान को बरामद किया गया। बरामदगी के बाद युवती ने पुलिस को दिए बयान में आरोप लगाया कि आरोपी ने शादी का वादा कर उसे अपने साथ ले गया और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी उस पर धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बना रहा था।