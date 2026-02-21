बरेली में बदमाशों ने की लूटपाट, गोली मारकर हत्या, जाने कैसे हुई आधी रात को वारदात

पुलिस के अनुसार मूल रूप से आंवला क्षेत्र के ग्राम तिगरा खानपुर निवासी जोगेंद्र लोधी पत्नी अनीता के साथ प्रगति नगर में रहते थे। शुक्रवार रात करीब एक बजे दोनों घर के बरामदे में सो रहे थे। तभी मकान की छत पर किसी के चलने जैसी आहट हुई। अनहोनी की आशंका में जोगेंद्र और उनकी पत्नी जीने से छत की ओर बढ़े। जैसे ही जोगेंद्र सीढ़ियों के पास पहुंचे, ऊपर पहले से छिपे दो बदमाशों में से एक ने उन पर फायर झोंक दिया। गोली सीधे उनके सीने में लगी। जिससे जोगेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई। गोली की आवाज और अनीता के चीखने-चिल्लाने से मोहल्ला दहशत में आ गया, लेकिन तब तक हमलावर भाग चुके थे।