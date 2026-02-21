होली की मिठास में मिलावट का डर… खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, FSDA का छापा, डोमिनोज समेत कई बड़े नाम रडार पर

कार्रवाई के दौरान सुभाषनगर बदायूं रोड स्थित राज स्वीट्स से कचौड़ी, इंद्रानगर की पाल आटा चक्की से सरसों का तेल और साहूकारा के एक मिल्क बार से खोया का नमूना लिया गया। तुलाशेरपुर के किराना स्टोर से नमकीन मठरी और इज्जतनगर के एक प्रतिष्ठान से पनीर भी जांच के लिए सील किया गया। दुकानदारों में टीम को देखकर अफरा-तफरी का माहौल रहा। खाद्य विभाग की टीम डीडीपुरम स्थित Dominos Pizza आउटलेट तक पहुंची, जहां से पनीर और पिज्जा के नमूने भरे गए। साफ संदेश दिया गया कि मिलावट या गुणवत्ता में कमी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, चाहे दुकान छोटी हो या बड़ी।