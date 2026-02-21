कैंट का कायाकल्प: चमक उठा धोपा चौक और निखर गया मंदिर… राज्यपाल ने देखा बदला स्वरूप, कही ये बड़ी बात

राज्यपाल ने कहा कि आस्था स्थलों के संरक्षण के साथ-साथ आधुनिक विकास की रफ्तार बनाए रखना आसान नहीं होता, लेकिन कैंट क्षेत्र में यह संतुलन साफ दिखाई देता है। डॉ. तनु जैन के नेतृत्व में हो रहे प्रयासों की प्रशंसा करते हुए उन्होंने इसे प्रेरणादायी पहल बताया। दौरे के अंत में भविष्य की योजनाओं पर भी मंथन हुआ और बोर्ड की ओर से अतिथियों के प्रति आभार जताया गया।