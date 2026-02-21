बरेली-पीलीभीत रोड पर अब नहीं देना होगा पूरा टोल टैक्स, जानिए किन वाहनों के लिए क्या हुई नई दरें

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार बरेली-पीलीभीत रूट का लगभग 50 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है, लेकिन शेष कार्य के दौरान कई स्थानों पर अस्थायी अवरोध और डायवर्जन हैं। सड़क सुरक्षा और यातायात सुगमता को ध्यान में रखते हुए डिजिटल डिस्प्ले और कैमरे भी लगाए जाने हैं।

निर्माण अवधि में असुविधा झेल रहे वाहन चालकों को राहत देने के लिए दरें कम करने का प्रस्ताव मुख्यालय भेजा गया था, जिसे मंजूरी मिल गई। अब चौड़ीकरण कार्य पूरा होने तक यही रियायती दरें लागू रहेंगी।