‘मुर्गा’ और ‘दाना’ कोडवर्ड का होता था इस्तेमाल; उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के ‘गुप्त राज’ आए सामने

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उपद्रव के दौरान हथियार लेने के लिए 2 लोगों को भेजा गया था। पूछताछ में संकेत मिला है कि इन दोनों व्यक्तियों की पहचान और उनकी भूमिका के बारे में सीमित लोगों को ही जानकारी थी। बताया जा रहा है कि कथित सरगना इशरत ने वीडियो कॉल के जरिए यह पुष्टि की थी कि असलहा लेने पहुंचे लोग “सही व्यक्ति” हैं। वहीं फरहत पर आरोप है कि उसने ही इन आरोपितों को हथियार लेने के लिए भेजा था। फिलहाल पुलिस इन दोनों व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट करने और उनकी भूमिका की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है। जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं।