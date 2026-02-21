21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बरेली

‘मुर्गा’ और ‘दाना’ कोडवर्ड का होता था इस्तेमाल; उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के ‘गुप्त राज’ आए सामने

Secrets Revealed Of Riots: उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के 'गुप्त राज' सामने आए हैं। 'मुर्गा' और 'दाना' कोडवर्ड का बातचीत में इस्तेमाल होता था।

2 min read
Google source verification

बरेली

image

Harshul Mehra

Feb 21, 2026

secrets of gang supplying weapons during bareilly riots have come to light up news

उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के 'गुप्त राज' आए सामने। प्रतीकात्मक तस्वीर

Secrets Revealed Of Riots: उत्तर प्रदेश के बरेली (Bareilly) में 26 सितंबर को हुए उपद्रव के मामले में असलहा सप्लाई करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश होने के बाद कई अहम खुलासे सामने आए हैं। जांच के दौरान पता चला कि गिरोह के सदस्य आपस में बातचीत के लिए कोडवर्ड का इस्तेमाल करते थे। वे ‘मुर्गा’ शब्द का प्रयोग तमंचे के लिए और ‘दाना’ का इस्तेमाल कारतूस के लिए करते थे। पुलिस ने जब इन कोडवर्ड्स को डिकोड किया तो हथियारों की सप्लाई का पूरा तरीका सामने आ गया।

UP News In Hindi: पुलिस ने इशरत अली के फोन का डाटा खंगाला

फिलहाल पुलिस इस गिरोह के अन्य संभावित सदस्यों की पहचान और तलाश में जुटी है। उधर, गिरोह से जुड़े मुख्य सरगना के करीबी फरहत का भाई इशरत अली, दो आरोपियों सोमू और तस्लीम की गिरफ्तारी के बाद से फरार बताया जा रहा है। जांच के दौरान जब पुलिस ने इशरत अली के फोन का डाटा खंगाला, तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। जानकारी के मुताबिक, 19 सितंबर से 26 सितंबर के बीच फरहत और इशरत लगातार संपर्क में थे। यहां तक कि उपद्रव शुरू होने के कुछ समय बाद तक भी दोनों के बीच बातचीत होती रही। पुलिस अब कॉल डिटेल और अन्य डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी है।

Uttar Pradesh News in Hindi: CDR से कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए

पुलिस ने सोमू, तस्लीम और कथित सरगना इशरत अली के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) खंगाली तो जांच का दायरा और बढ़ गया। CDR से कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। मोबाइल से मिले डिजिटल डाटा से यह भी स्पष्ट हुआ कि हथियारों की सप्लाई को लेकर आपसी बातचीत कोडवर्ड में की जाती थी। बताया जा रहा है कि दो साल पहले मुर्गा लड़ाने के दौरान ही इन लोगों की पहचान हुई थी, जिसके बाद संपर्क बढ़ा।

Crime News in Hindi: मुख्य आरोपी इशरत अली की तलाश जारी

पुलिस के अनुसार, इशरत की CDR से यह संकेत मिला कि उपद्रव शुरू होने के कुछ ही मिनट बाद उसकी अपने भाई फरहत से बातचीत हुई। उपद्रव का समय लगभग 2:40 बजे बताया जा रहा है, जबकि उसी दिन 2:54 बजे दोनों के बीच फोन पर बात हुई। इसके कुछ देर बाद पुलिस पर फायरिंग की घटना सामने आई। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस गिरोह से जुड़े और भी कई नाम सामने आए हैं, जो कथित तौर पर इस अवैध कारोबार में शामिल थे। फिलहाल मुख्य आरोपी इशरत अली की तलाश जारी है। साथ ही पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि उत्तराखंड के अलावा यह नेटवर्क और किन-किन राज्यों या क्षेत्रों में हथियारों की सप्लाई करता था।

Bareilly News in Hindi: नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी जांच एजेंसियां

जांच के दौरान यह भी सामने आया कि उपद्रव के दौरान हथियार लेने के लिए 2 लोगों को भेजा गया था। पूछताछ में संकेत मिला है कि इन दोनों व्यक्तियों की पहचान और उनकी भूमिका के बारे में सीमित लोगों को ही जानकारी थी। बताया जा रहा है कि कथित सरगना इशरत ने वीडियो कॉल के जरिए यह पुष्टि की थी कि असलहा लेने पहुंचे लोग “सही व्यक्ति” हैं। वहीं फरहत पर आरोप है कि उसने ही इन आरोपितों को हथियार लेने के लिए भेजा था। फिलहाल पुलिस इन दोनों व्यक्तियों की पहचान स्पष्ट करने और उनकी भूमिका की पुष्टि के लिए साक्ष्य जुटा रही है। जांच एजेंसियां कॉल रिकॉर्ड, डिजिटल डाटा और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में लगी हैं।

ये भी पढ़ें

‘जानबूझकर मुसलमानों के खिलाफ…’ शिवपाल यादव की रमजान पर लाउडस्पीकर की अनुमति ना देने और शंकराचार्य विवाद पर खरी-खरी
लखनऊ
shivpal yadav big statement said decision of not allowing loudspeakers during ramzan in up wrong

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 01:32 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bareilly / ‘मुर्गा’ और ‘दाना’ कोडवर्ड का होता था इस्तेमाल; उपद्रव में असलाह सप्लाई करने वाले गिरोह के ‘गुप्त राज’ आए सामने

बड़ी खबरें

View All

बरेली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

आयुष्मान की आड़ में वसूली का जाल, एक्सपायर दवा, फर्जी ICU भर्ती और कैश कलेक्शन, सीएमओ ने तीन हॉस्पिटल पर की ये कार्रवाई

बरेली

बरेली में बदमाशों ने की लूटपाट, गोली मारकर हत्या, जाने कैसे हुई आधी रात को वारदात

बरेली

नमूने फेल, मिलावट की पोल खुली, तेल, घी, मसाले से लेकर दूध-पनीर तक में गड़बड़ी, 404 कारोबारियों पर 1.43 करोड़ का जुर्माना

बरेली

बरेली-पीलीभीत रोड पर अब नहीं देना होगा पूरा टोल टैक्स, जानिए किन वाहनों के लिए क्या हुई नई दरें

बरेली

होली की मिठास में मिलावट का डर… खरीदने से पहले हो जाएं सावधान, FSDA का छापा, डोमिनोज समेत कई बड़े नाम रडार पर

बरेली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.