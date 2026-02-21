पिता ने कहा पढ़ाई करो… रात को पड़ी डांट, सुबह फंदे से लटका मिला बेटा, 12वीं के छात्र ने ऐसे खत्म की जीवनलीला

Ghaziabad news:क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों से पढ़ाई के लिए कहें और वे इस बात से इतने खफा हो जाएं कि आत्महत्या करने तक को तैयार हो जाएं? ज़रा सोचिए, 12वीं जैसी बोर्ड परीक्षा पास करने को लेकर किसे चिंता नहीं होती। जाहिर-सी बात है कि माता-पिता भी इसी चिंता के कारण डांटते हैं कि पढ़ाई कर लो, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। बस इतनी-सी बात को लेकर कोई इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकता कि अपनी जान ही कुर्बान कर दे। लेकिन गाजियाबाद से इसी तरह की एक दर्दनाक घटना में सामने आई है, जहां एक पिता ने रात को बेटे को पढ़ाई करने के लिए डांट लगाई और उसका अंजाम यह निकला कि सुबह जब घर वालों ने जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया, तो बेटा फंदे पर लटका मिला।