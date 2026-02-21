21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गाज़ियाबाद

पिता ने कहा पढ़ाई करो… रात को पड़ी डांट, सुबह फंदे से लटका मिला बेटा, 12वीं के छात्र ने ऐसे खत्म की जीवनलीला

Ghaziabad news: गाजियाबाद के इंदिरापुरम इलाके में 12वीं के छात्र ने पिता की पढ़ाई को लेकर डांट के बाद कथित रूप से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। परिवार ने सुबह कमरे का दरवाजा तोडकर शव बरामद किया, पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला और जांच जारी है।

2 min read
Google source verification

गाज़ियाबाद

image

Pooja Gite

Feb 21, 2026

student committed suicide by hanging himself in Ghaziabad news

Ghaziabad news:क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने बच्चों से पढ़ाई के लिए कहें और वे इस बात से इतने खफा हो जाएं कि आत्महत्या करने तक को तैयार हो जाएं? ज़रा सोचिए, 12वीं जैसी बोर्ड परीक्षा पास करने को लेकर किसे चिंता नहीं होती। जाहिर-सी बात है कि माता-पिता भी इसी चिंता के कारण डांटते हैं कि पढ़ाई कर लो, ताकि परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। बस इतनी-सी बात को लेकर कोई इतना बड़ा कदम तो नहीं उठा सकता कि अपनी जान ही कुर्बान कर दे। लेकिन गाजियाबाद से इसी तरह की एक दर्दनाक घटना में सामने आई है, जहां एक पिता ने रात को बेटे को पढ़ाई करने के लिए डांट लगाई और उसका अंजाम यह निकला कि सुबह जब घर वालों ने जगाने के लिए दरवाजा खटखटाया, तो बेटा फंदे पर लटका मिला।

गाजियाबाद जिले में एक दर्दनाक घटना सामने आई है। इंदिरापुरम थाना इलाके के कनावनी में शुक्रवार सुबह 12वीं के छात्र का शव फंदे से लटका मिला। छात्र के कमरे से पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। हालांकि, ये बात सामने आई है कि गुरुवार को पति ने पढ़ाई के लिए उसे टोका था। इसी कारण उसने गुस्से में जान दे दी।

सबसे छोटा बेटा था नितिन

एसीपी इंदिरापुरम अभिषेक श्रीवास्तव ने बताया कि मृतक के पिता कनावनी निवासी संतोष कुमार कैब ड्राइवर हैं। उनके परिवार में पत्नी मिथिलेश और तीन बेटे थे, जिनमें सबसे बड़ा बेटा रिशु और छोटा बेटा यश हैं। तीसरा बेटा 18 वर्षीय नितिन 12वीं का छात्र था, जिसकी शुक्रवार को मौत हो गई। पुलिस को शुरुआती बातचीत में पता चला कि गुरुवार की रात संतोष कुमार ने आगामी बोर्ड परीक्षा और पढ़ाई को लेकर टोका था। इसके बाद सभी अपने-अपने कमरे में जाकर सो गए।

लटका शव देखकर थम गई सांसे

शुक्रवार सुबह जब घर वालों ने नितिन को जगाने के लिए दरवाजा बजाया और कई आवाजें दी, लेकिन नितिन ने कोई जवाब नहीं दिया। तब दरवाजे को तेज धक्का देकर खोला तो देखा कि नितिन सामने फंदे से लटका हुआ है। यह दर्दनाक मंजर देखकर परिवार वालों की सांसें थम गईं। अचानक से परिवार में हड़कंप मच गया। जल्दी से नितिन को फंदे से उतारकर पास के ही निजी अस्पताल ले गए। अस्पताल में चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एसीपी ने बताया कि कमरे से कोई भी सुसाइड नोट नहीं मिला है। मामले की जांच जारी है।

पोस्टमार्टम के लिए मुश्किल से माने परिजन

पुलिस जब अस्पताल पहुंची तो परिजनों ने पोस्टमार्टम से साफ इनकार कर दिया, लेकिन पुलिस के समझाने के बाद वे इसके लिए राजी हुए। परिवार का सबसे छोटा बेटा होने के कारण नितिन पूरे परिवार का लाडला था। आत्महत्या करने के बाद पूरे परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है।

ये भी पढ़ें

रमजान जैसे पाक महीने में की शर्मनाक हरकत, घुमाने के बहाने से ले गई पार्क… सन्नाटा देख किया घिनौना काम
नई दिल्ली
Aunt kills 21 month old nephew, Delhi Crime

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

#Crime

crime

crime news

crimenews

up crime news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

21 Feb 2026 01:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / पिता ने कहा पढ़ाई करो… रात को पड़ी डांट, सुबह फंदे से लटका मिला बेटा, 12वीं के छात्र ने ऐसे खत्म की जीवनलीला

बड़ी खबरें

View All

गाज़ियाबाद

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

पहले जुबानी जंग, फिर सरेराह ‘दंगल’! गाजियाबाद में दो युवतियों ने पकड़े एक-दूसरे के बाल, चाय की दुकान पर मचा हड़कंप

girls fight at tea stall ghaziabad video
गाज़ियाबाद

दोस्त ने हड़पे 25 लाख तो युवती ने जहर खाकर दी जान, आपको हैरान कर देगा गाजियाबाद का ये मामला

25 lakh in Ghaziabad a young woman committed suicide by consuming poison
गाज़ियाबाद

Ghaziabad: डंपिंग ग्राउंड बना रणक्षेत्र! पुलिस-किसान भिड़ंत में पत्थर चले, इलाके में अफरा-तफरी

dumping ground in Ghaziabad has become a battlefield
गाज़ियाबाद

Ghaziabad Suicide Case: बेटियों की मौत के बाद पिता चेतन की बढ़ी मुश्किल, अब खाली करना पड़ेगा घर

गाजियाबाद केस में कई अनसुलझे सवाल
गाज़ियाबाद

5 महीने बाद कब्र से निकलेगा सच! गाजियाबाद में नवविवाहिता का संदिग्ध हालात में मिला था शव

Ghaziabad pregnant woman suspicious death case
गाज़ियाबाद
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.