दोस्त ने हड़पे 25 लाख तो युवती ने जहर खाकर दी जान, आपको हैरान कर देगा गाजियाबाद का ये मामला

युवती की मौत होने के बाद परिजनों ने उसकी ही एक सहेली पर गंभीर आरोप लगाया है। उनका कहना है कि शिब्बनपुरा में रहने वाली सहेली को बेटी के बैंक खाते और उसमें जमा रकम की पूरी जानकारी थी। आरोप है कि सहेली ने अपने एक पुरुष मित्र और भाभी के साथ मिलकर पैसे हड़पने की साजिश रची। योजना के तहत युवती की मुलाकात दिल्ली निवासी एक युवक से कराई गई। युवक ने शादी का भरोसा दिलाकर धीरे-धीरे युवती से बैंक खाते से रकम अपने पास ट्रांसफर करा ली। बाद में परिवार को पता चला कि आरोपी युवक पहले से ही शादीशुदा है।