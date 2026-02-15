पानी नहीं मिला… DU में UGC प्रोटेस्ट के दौरान जिस महिला पत्रकार से अभद्रता हुई उसका एक और वीडियो वायरल

इस वीडियो में दिख रही महिला पत्रकार का नाम रूचि तिवारी है। वह यूजीसी के समर्थन में चल रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए गई थीं, लेकिन वहां पर पहले इनके साथ धक्का-मुक्की हुई, फिर भीड़ ने धावा बोल दिया। पत्रकार का आरोप है कि उन्हें वहां पर गाली दी गई और अपमानजनक बातें भी कही गईं। पत्रकार का आरोप है कि उन्हें उनकी जाति के आधार पर चुनकर निशाना बनाया गया और भीड़ के बीच उन्हें बलात्कार जैसी बेहद आपत्तिजनक और गंभीर धमकियां दी गईं। यह घटना उस समय सामने आई, जब दिल्ली विश्वविद्यालय परिसर में यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन चल रहा था।