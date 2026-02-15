‘ब्राह्मणवाद से…’, JNU में कन्हैया कुमार का दिखा पुराना रूप, UGC के समर्थन में डफली बजाकर लगाए गए नारे?

महिला पत्रकार ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि वह डियू में यूजीसी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, घटना की शुरुआत तब हुई जब वहां मौजूद मीडियाकर्मियों में से ही किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उनका नाम जोर से पुकारा और फिर उनसे उनका पूरा नाम तथा जाति पूछी गई। जैसे ही उनकी पहचान उजागर हुई, कुछ लोगों ने इशारों में भीड़ को उकसाया, जिसके बाद लगभग 500 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। पत्रकार का आरोप है कि उस दौरान उनके साथ गाली-गलौज की गई, जातिसूचक टिप्पणियां की गईं और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी गईं, जिससे माहौल बेहद भयावह हो गया।