15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

‘ब्राह्मणवाद से…’, JNU में कन्हैया कुमार का दिखा पुराना रूप, UGC के समर्थन में डफली बजाकर लगाए गए नारे?

Kanhaiya Kumar: यूजीसी को लेकर देश की राजधानी में भारी बवाल चल रहा है। एक तरफ दिल्ली विश्वविद्यालय में पत्रकार से हुई बदसलूकी को लेकर जंग छिड़ी हुई है, तो दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें कन्हैया कुमार डफली बजाते दिख रहे हैं और वहां ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं।

2 min read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Imran Ansari

Feb 15, 2026

Congress leader Kanhaiya Kumar's old side seen in JNU

Kanhaiya Kumar: यूजीसी पर रोक लगने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। यूजीसी के समर्थन में कभी जेएनयू में प्रदर्शन हो रहा है तो कभी दिल्ली विश्वविद्यालय में बवाल हो रहा है। इसी बीच जेएनयू से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र और कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार अपने पुराने अंदाज में दिखाई दे रहे हैं। दरअसल, इस वीडियो में वह डफली बजा रहे हैं और बाकी छात्र जोर-जोर से नारा लगा रहे हैं।

आपको बता दें कि वीडियो में कन्हैया कुमार डफली बजा रहे हैं और उनके पास खड़े छात्र आजादी के नारे लगा रहे हैं। इसी दौरान 'ब्राह्मणवाद से आजादी' और 'मनुवाद से आजादी' जैसे स्लोगन का भी प्रयोग किया गया। कई यूजर्स के द्वारा दावा किया जा रहा है कि यह नारा यूजीसी के समर्थन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान लगाया गया है। यूजर्स ने कैप्शन में यह भी लिखा है कि JNUSU की अध्यक्ष अदिति मिश्रा के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया था, जिसमें ब्राह्मण विरोधी नारे लगाए गए हैं।

UGC पर DU में हुआ भारी बवाल

आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय में भी यूजीसी के समर्थन में प्रदर्शन किया गया था, लेकिन उस दौरान महिला पत्रकार से हुई अभद्रता के बाद भारी बवाल मच गया। दरअसल, रिपोर्टिंग के लिए पहुंचीं महिला पत्रकार रुचि तिवारी पर कथित रूप से भीड़ ने हमला कर दिया। पत्रकार का कहना है कि उन्हें उनकी जाति के आधार पर निशाना बनाया गया और भीड़ के बीच उन्हें बलात्कार जैसी आपत्तिजनक व गंभीर धमकियां दी गईं। यह पूरी घटना उस वक्त हुई, जब विश्वविद्यालय में यूजीसी के समर्थन में विरोध प्रदर्शन जारी था। इस मामले के सामने आने के बाद न केवल पत्रकारों की सुरक्षा, बल्कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वविद्यालय परिसरों में कानून-व्यवस्था को लेकर भी गंभीर चिंताएं खड़ी हो गई हैं।

तिवारी सुनते ही टूट पड़ी भीड़!

महिला पत्रकार ने एएनआई से बात करते हुए कहा कि वह डियू में यूजीसी के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन को कवर करने के लिए गई थी, लेकिन उन्हें सुनियोजित तरीके से निशाना बनाया गया। उनके अनुसार, घटना की शुरुआत तब हुई जब वहां मौजूद मीडियाकर्मियों में से ही किसी व्यक्ति ने जानबूझकर उनका नाम जोर से पुकारा और फिर उनसे उनका पूरा नाम तथा जाति पूछी गई। जैसे ही उनकी पहचान उजागर हुई, कुछ लोगों ने इशारों में भीड़ को उकसाया, जिसके बाद लगभग 500 लोगों ने उन्हें घेर लिया और उन पर हमला कर दिया। पत्रकार का आरोप है कि उस दौरान उनके साथ गाली-गलौज की गई, जातिसूचक टिप्पणियां की गईं और उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने की धमकियां भी दी गईं, जिससे माहौल बेहद भयावह हो गया।

ये भी पढ़ें

VIDEO: आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा; UGC के नाम पर DU में महिला के पीछे पड़ी भीड़, रेप…
नई दिल्ली
DU Violence controversy over UCG Act

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

UGC

UGC विवाद

Updated on:

15 Feb 2026 10:50 am

Published on:

15 Feb 2026 10:49 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / ‘ब्राह्मणवाद से…’, JNU में कन्हैया कुमार का दिखा पुराना रूप, UGC के समर्थन में डफली बजाकर लगाए गए नारे?

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़, बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार

Delhi police Lawrence Bishnoi Gang Encounter
नई दिल्ली

3 पत्नी…6 बैंक अकाउंट, जांच के बाद पुलिस भी हैरान, कैसे परिवार चला रहा था चेतन?

Ghaziabad Three sisters suicide case latest update
नई दिल्ली

UGC पर बवाल के बाद जागा DU प्रशासन, बदसुलूकी की शिकार महिला के पक्ष में उतरे कुलपति, छात्र संगठनों के…

Vice Chancellor's statement on the uproar against UGC of Delhi University
नई दिल्ली

VIDEO: आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा; UGC के नाम पर DU में महिला के पीछे पड़ी भीड़, रेप…

DU Violence controversy over UCG Act
नई दिल्ली

नोएडा बना सपा-बसपा और भाजपा का अखाड़ा, तीनों पार्टियों ने महारैलियों का जारी किया शेड्यूल

up election 2027 gautam budh nagar bjp sp bsp mega rallies noida jewar airport
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.