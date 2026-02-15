15 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

नई दिल्ली

लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़, बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार

Delhi Police Encounter : दिल्ली पुलिस ने मुठभेड़ के बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े तीन कथित शूटरों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई हाल ही में हुए एक कारोबारी के हत्याकांड से जुड़ी है।

less than 1 minute read
Google source verification

नई दिल्ली

image

Dinesh Dubey

Feb 15, 2026

Delhi police Lawrence Bishnoi Gang Encounter

बवाना में मुठभेड़, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े 3 शूटर गिरफ्तार (Photo: IANS/File)

दिल्ली के बाहरी जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात बवाना-मुंडका नहर के पास हुई। बवाना थाने की पुलिस टीम इन आरोपियों का पीछा कर रही थी, जो हाल ही में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित थे। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।

कारोबारी वैभव गांधी की हत्या का आरोप

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए ये शूटर तीन दिन पहले बवाना औद्योगिक क्षेत्र में हुई एक प्लास्टिक कारोबारी वैभव गांधी की हत्या में शामिल थे। 9 फरवरी 2026 को बदमाशों ने दिनदहाड़े वैभव गांधी का पीछा कर उन्हें गोलियों से भून दिया था। इस हत्या के तुरंत बाद लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रणदीप मलिक और अनिल पंडित नाम के हैंडल से सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर इस वारदात की जिम्मेदारी ली गई थी।

फायरिंग में एक शूटर घायल

मुठभेड़ के दौरान दोनों तरफ से कुल चार राउंड गोलियां चलीं। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी, जिससे वह वहीं गिर गया। पुलिस ने तुरंत उसे काबू में कर लिया और इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया। मौके से उसके दो अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस ने आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं। फिलहाल गिरफ्तार तीनों आरोपियों से गहन पूछताछ की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही इस मामले में और खुलासे हो सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

15 Feb 2026 11:09 am

Published on:

15 Feb 2026 10:41 am

Hindi News / Delhi / New Delhi / लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़, बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

नई दिल्ली

दिल्ली न्यूज़

ट्रेंडिंग

‘ब्राह्मणवाद से…’, JNU में कन्हैया कुमार का दिखा पुराना रूप, UGC के समर्थन में डफली बजाकर लगाए गए नारे?

Congress leader Kanhaiya Kumar's old side seen in JNU
नई दिल्ली

3 पत्नी…6 बैंक अकाउंट, जांच के बाद पुलिस भी हैरान, कैसे परिवार चला रहा था चेतन?

Ghaziabad Three sisters suicide case latest update
नई दिल्ली

UGC पर बवाल के बाद जागा DU प्रशासन, बदसुलूकी की शिकार महिला के पक्ष में उतरे कुलपति, छात्र संगठनों के…

Vice Chancellor's statement on the uproar against UGC of Delhi University
नई दिल्ली

VIDEO: आज तू चल, तेरा नंगा परेड निकलेगा; UGC के नाम पर DU में महिला के पीछे पड़ी भीड़, रेप…

DU Violence controversy over UCG Act
नई दिल्ली

नोएडा बना सपा-बसपा और भाजपा का अखाड़ा, तीनों पार्टियों ने महारैलियों का जारी किया शेड्यूल

up election 2027 gautam budh nagar bjp sp bsp mega rallies noida jewar airport
नई दिल्ली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.