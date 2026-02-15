लॉरेंस बिश्नोई गैंग और दिल्ली पुलिस के बीच मुठभेड़, बवाना में ताबड़तोड़ फायरिंग, 3 शूटर गिरफ्तार

दिल्ली के बाहरी जिले में पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए लॉरेंस बिश्नोई गैंग के तीन संदिग्ध शूटर्स को गिरफ्तार किया है। यह मुठभेड़ शनिवार और रविवार की दरम्यानी रात बवाना-मुंडका नहर के पास हुई। बवाना थाने की पुलिस टीम इन आरोपियों का पीछा कर रही थी, जो हाल ही में हुए एक सनसनीखेज हत्याकांड में वांछित थे। घेराबंदी के दौरान बदमाशों ने खुद को घिरा देख पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की।