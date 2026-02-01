UGC पर बवाल के बाद जागा DU प्रशासन, बदसुलूकी की शिकार महिला के पक्ष में उतरे कुलपति, छात्र संगठनों के…

आपको बता दें कि दिल्ली विश्वविद्यालय की ट्विटर हैंडल से कुलपति प्रो. योगेश सिंह ने ट्वीट करते हुए कहा कि दिल्ली विश्वविद्यालय में कल हुई घटना चिंता का विषय है, क्योंकि यहाँ देश के सभी प्रदेशों और सभी समुदायों के विद्यार्थी अध्ययन करते हैं और सामाजिक सौहार्द सबसे बड़ी पूंजी है, जिसे बनाए रखना हम सभी का कर्तव्य है। मैंने आज विभिन्न विद्यार्थी संगठनों और शिक्षक समूहों से बातचीत की है तथा पुलिस प्रशासन से भी बात कर यह सुनिश्चित करने को कहा है कि भविष्य में कोई ऐसी घटना न हो जिससे आपसी सद्भाव को नुकसान पहुँचे। यूजीसी के नए नियम फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन हैं, इसलिए मैं विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और विद्यार्थियों से अपील करता हूँ कि वे भारत सरकार पर भरोसा बनाए रखें और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय की प्रतीक्षा करें।