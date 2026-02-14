SSC की परीक्षा में चल रही थी सामूहिक नकल! अचानक पहुंच गई STF

एसटीएफ की मेरठ यूनिट के सीओ बृजेश कुमार सिंह के अनुसार SSC की परीक्षा में नकल कराए जानकी सूचना मिली थी। SSC MTS की परीक्षा जो देहरादून में ऑनलाइन कराई जा रही है वहां एक सेंटर पर सामूहिक रूप से नकल करवाई जा रही है। इस सूचना पर मेरठ एसटीएफ और उत्तराखंड एसटीएफ की टीमों ने सर्विलांस के जरिए इन लोगों को ट्रेस करते हुए छापेमारी की। देहरादून में एक कंप्यूटर सेंटर में चल रहे इस खेल का भंडाफोड़ कर दिया। पुलिस ने यहां से दो लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपने नाम भास्कर और नीतीश कुमार बताएं हैं। नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के देवरिया का रहने वाला है और भास्कर देहरादून के रहने वाला है। ये मिलकर नकल करवाने का काम करते थे। इन्होंने बताया कि देहरादून में संचालित हो रहे परीक्षा केंद्र महादेव डिजिटल जोन पर मास्टर कंप्यूटर लगाकर हैकिंग के जरिए सामूहिक रूप से निकाल कराई जा रही थी।